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صحيفة تواصل الالكترونية

غرق سفينة بسواحل دولة عربية وانتشال عشرات الجثث

غرق سفينة
غرق سفينة
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قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: إنه تم انتشال 38 جثة، بينها جثث أطفال، بعد غرق سفينة قبالة ساحل جيبوتي.

غرق سفينة بسواحل جيبوتي:

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وأضافت المنظمة إن ستة آخرين على الأقل في عداد المفقودين ويفترض أنهم لقوا حتفهم، وأن 22 ناجيًا يتلقون المساعدة من المنظمة والسلطات المحلية.

سفينة بضائع يمنية:


وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، أن سفينة نقل بضائع يمنية قد غرقت قبالة سواحل جيبوتي .
وذكرت الوزارة في بيان لها أن قوات خفر السواحل بخليج عدن تلقت بلاغا من صيادين يفيد بتعرض سفينة يمنية للغرق قبالة السواحل الجيبوتية.
وأوضحت الوزارة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينة التي يبلغ طولها 15 مترا وعرضها 8 أمتار كانت تحمل على متنها درجات نارية مهربة تعتزم نقلها إلى السواحل اليمنية.
 ونوهت أنها ستطلب من القوات البحرية الدولية المتواجدة في البحر الأحمر وخليج عدن تقديم المساعدة لإنقاذ السفينة التي مازالت أسباب غرقها مجهولة .

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