عواقب كارثية.. دراسة تحذر من خطر وشيك على الغطاء الجليدي للعالم

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حذرت دراسة أعدتها المبادرة الدولية للغلاف الجليدي والمناخ، من خطر وشيك على الغطاء الجليدي للعالم.



عواقب كارثية على الأنهار الجليدية والبحار القطبية اضافة اعلان



وأوضحت حسب "سكاي نيوز"، أن الارتفاع المحتمل لدرجات حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، سيتسبب في عواقب كارثية على القمم والأنهر الجليدية والبحار القطبية.ودعت الدراسة المشاركين في المفاوضات العالمية المقبلة حول المناخ إلى السعي جاهدين للحد من الاحترار العالمي عند مستوى 1,5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية.

خطر ارتفاع حرارة الأرض بمقدار درجتين



تأثر البحار القطبية بالكربون



وشددت على التحذير من أن ذوبان القمم الجليدية سيؤدي، في حال ارتفاع درجات حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين، إلى "ارتفاع كبير وربما سريع ودائم في مستويات المحيطات".ولفتت إلى أن الجليد البحري قد يكون الجزء الأكثر تضررًا من الغطاء الجليدي، وقد يصبح المحيط المتجمد الشمالي خالياً من الجليد كل صيف.وأكدت أن البحار القطبية ستتأثر من شأن الكربون الذي تمتصّه أنّ يولّد "ظروف تحمض المحيطات المسببة للتآكل على مدار العام، الأمر الذي يعرّض الحياة البحرية برمّتها ومختلف السلاسل الغذائية التي تعتمد عليها للخطر.وتأتي هذه الدراسة التي راجعها عشرات العلماء، بعد أيام من تحذير للأمم المتحدة من أن العالم يفشل في السيطرة على أزمة المناخ.