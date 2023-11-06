عنصرية مقيتة مستمرة .. اعتداء على مسجد في هولندا

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تعرض مسجد الإمام الأعظم في مدينة كولمبورخ الهولندية لاعتداءات من قبل متطرفين.





هجمات متطرفة:



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وقائع في فرنسا:



الأمم المتحدة



ويعد المسجد أحد المساجد التي تعرضت لهجمات مماثلة في البلاد حيث تنشط جماعات تعادي كل ما هو إسلامي.وفي أوروبا بشكل عام، تعرضت العديد من المساجد لاعتداءات وأيضا لم يسلم المسلمون من الأذى في العديد من الدول وصلت لحد القتل.في وقت سابق، رفضت الشرطة الفرنسية توظيف شخص اسمه كريم (24 عام) لوجود آثار السجود على جبهته.واعتبرت الشرطة أن تلك العلامة دليل على انتظام الشاب في الصلاة وصنفوه على أن لديه ميول انفصالية محتملة وأنه "معتدي يقف على مبدأ الحياد حتى الآن".واجتاز "كريم" جميع الاختبارات التي تؤهله ليصبح شرطي لكن تلك العلامة كانت سبب في رفضه.في وقت سابق، طلبت الأمم المتحدة من فرنسا معالجة مشاكل العنصرية والتمييز العنصري في صفوف قوات الأمن بعد ثلاثة أيام على إقدام شرطي على قتل مراهق بالرصاص.وقالت رافينا شمداساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشاكل العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوات الأمن".وأضافت شمداساني: "نشدد أيضاً على أهمية أن تكون التجمعات سلمية. ندعو السلطات إلى ضمان أن يكون استخدام الشرطة للقوة في التصدي للعناصر العنيفة في المظاهرات وفقاً لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز والحيطة والمساءلة".