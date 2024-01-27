عملا بالسنة المطهرة.. 109 مساجد يؤدون صلاة الاستسقاء في دولة خليجية

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عملا بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في طلب الغيث والسقيا من رب العالمين، أدت مساجد الكويت صلاة الاستسقاء اليوم السبت.





صلاة الاستسقاء بالكويت:

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صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة:

تحديد وقت صلاة الاستسقاء بالكويت:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية فقد تمت صلاة الاستسقاء في عدد 109 مساجد بجميع محافظات الكويت في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم.وتقام هذه الصلاة عند حدوث الجدب وانقطاع المطر وشدة حاجة الإنسان والحيوان والنبات إلى الماء وهي سنة مؤكدة تصلى بإمام.وعدد ركعاتها اثنتان تبدأ الأولى بسبع تكبيرات والأخيرة بخمس وبعد الصلاة يخطب الإمام ثم يدعو ويرفع يديه مع المصلين إلى الخالق جلت قدرته طالبا الغوث والسقيا لعباده وسائر الأحياء، ولأجل نزول القطْر.وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، قد دعت إلى إقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل.وأوضحت حينها أن الصلاة ستقام عند الساعة 10:30صباحاً، في مساجد محددة لكل محافظة.