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على متنها 400 راكب.. حريق في طائرة بالعاصمة اليابانية طوكيو

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حريق بطائرة يبانية
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أعلنت الخطوط الجوية اليابانية اليوم، اشتعال النيران في طائرة بمطار هانيدا في العاصمة طوكيو على متنها أكثر من 300 راكب.اضافة اعلان

حريق في طائرة بالعاصمة اليابانية طوكيو

وأظهرت مشاهد عرضتها قناة "أن أتش كاي" الطائرة تسير على المدرج والنيران مندلعة من الجزء السفلي لهيكلها.
وبحسب وسائل إعلام يابانية، الطائرة اليابانية المشتعلة اصطدمت بطائرة تابعة لخفر السواحل.
من جهته أكد متحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية أن على متن الطائرة المشتعلة أكثر من 300 راكب. وأكدت وسائل الإعلام اليابانية أنه إجلاء جميع الركاب من الطائرة المشتعلة. لم يتضح ما إذا كان الحريق تسبب في إصابات، وفقًا لـ"العربية".
وأظهر مقطع مصور بثته محطة تلفزيونية محلية، انفجاراً ضخماً وتصاعد ألسنة اللهب من الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليابانية أثناء تحركها على المدرج. ثم اشتعلت النيران في الجزء المحيط بجناح الطائرة. وأظهر مقطع مصور في وقت لاحق فرق إطفاء تعمل على إخماد الحريق.
  

تحذيرات بحدوث موجة تسونامي محتملة.

يأتي هذا في وقت تتعرض فيه اليابان منذ أمس لزلزال بقوة 7.4 درجة ضرب وسط البلاد.

كما تسبب الزلزال الذي شعر به أيضاً سكان طوكيو، البعيدة 320 كيلومتراً من نوتو، بأضرار مادّية جسيمة وموجات تسونامي الاثنين على ساحل بحر اليابان، إلا أنها كانت منخفضة نسبياً ولم يتخط ارتفاعها 1.2 متر.

ونقلت وكالة كيودو المحلية عن وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية قولها إنها "أصدرت تعليمات لأكثر من 90 ألف شخص في 9 مقاطعات بالإجلاء".


انقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل

في الوقت نفسه، انقطعت الكهرباء عن حوالي 33 ألفًا و500 منزل في مقاطعات إيشيكاوا وتوياما ونيغاتا، وكلها تقع على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو.
يأتي هذا بينما يسابق رجال الإنقاذ في اليابان الوقت للعثور على ناجين غداة الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في وسط البلاد وأودى بحياة 48 شخصاً على الأقل.

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