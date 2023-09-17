على قيد الحياة.. العثور على امرأتين تحت الأنقاض بعد أسبوع من كارثة الإعصار في درنة

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أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع الزنتان الأحد، إنقاذ امرأتين على قيد الحياة من تحت الأنقاض في مدينة درنة، وذلك بعد مضي أكثر من 6 أيام على وقوع الكارثة.



إنقاذ امرأتين

ونشرت صحيفة "المرصد" الليبية مقطع فيديو لعملية الإنقاذ، ما أثار تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "الحمدلله رب العالمين"، وأضاف آخر: "جزاكم الله خيرا".

إعصار دانيال

وكانت قد اجتاحت الأحد الماضي عاصفة ناجمة عن الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين، فيما تسببت السيول والفيضانات باختفاء أحياء بأكملها، وانهيار جسور، ودمار واسع في شبكة الطرق بمدينة درنة وجوارها.



هذا وتعمل فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية على تكثيف جهودها للبحث عن ناجين وانتشال ودفن الجثث المتناثرة في أرجاء المدينة. اضافة اعلان