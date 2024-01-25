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علاج جيني يعيد لصبيّ مغربي السمع بعد 11 عاما

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الصبي
أ أ
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خضع صبيّ في الحادية عشرة من عمره لعلاج جيني جديد، وتمكن من أن يسمع للمرة الأولى في حياته ويسمع صوت والده وكل شيء حوله.

علاج جيني يعيد للطفل السمع بعد فقدانه:اضافة اعلان


وقال مستشفى فيلادلفيا للأطفال (CHOP)، الذي أجرى العلاج، إنّ هذا الإنجاز، وهو الأول من نوعه في الولايات المتحدة يوفّر أملاً للمرضى الذين يعانون فقدان السمع الناجم عن تحوّرات جينية في العالم.

وقال مدير البحوث السريرية في قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى، الجرّاح جون جيرميلر  إنّ العلاج الجيني لفقدان السمع هو هدف يسعى إليه الأطباء والعلماء منذ أكثر من 20 عاما.

وأوضح أن العلاج الجيني الذي طُبِّقَ على المريض يهدف إلى تصحيح خلل جين نادر جداً، لكنّ هذه الدراسات يمكن أن تمهّد الطريق للاستخدام المستقبلي لأكثر من 150 جيناً آخر تُسبب فقدان السمع لدى الأطفال.

ولدى بعض المرضى يحول الخلل في هذا دون إنتاج "الأوتوفيرلين"، وهو بروتين تحتاجه الخلايا الشعرية في الأذن الداخلية لتحويل الاهتزازات الصوتية إلى إشارات كيميائية تُرسَل إلى الدماغ.

وتُعدّ حالات الخلل في جين "الأوتوفيرلين" نادرة جداً، وتمثّل ما بين 1 إلى 8 في المائة من حالات فقدان السمع عند الولادة.

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