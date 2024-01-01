"عضوية غير مكتملة".. البرازيل تنضم لـ"أوبك +" في يناير الجاري

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تنضم البرازيل إلى تحالف "أوبك+" اعتبارًا من يناير الجاري، علما بأنها لم تدعم بعد جهود التحالف لخفض إنتاج النفط.





البرازيل تنضم إلى تحالف "أوبك+" اضافة اعلان





البرازيل ستصبح عضوا "منقوص" العضوية:



وانضمام البرازيل المقرر إلى "أوبك+" أصبح معروفاً بعد اجتماع التحالف في 30 نوفمبر 2023، وأوضح البيان الختامي آنذاك أنه اعتبارًا من شهر يناير، تنضم البرازيل إلى ميثاق التعاون بين "أوبك+".وعقب الاجتماع، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن هذه النوايا أكدها وزير الطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا دي أوليفيرا، الذي شارك في اجتماع "أوبك+" عبر الإنترنت.ومع ذلك، ذكر ممثلو صناعة النفط البرازيلية، وكذلك رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن البرازيل لا تخطط بعد لتصبح عضوا كامل العضوية في "أوبك+" ولا تخطط للانضمام إلى صفقة خفض إنتاج النفط.وأشار الرئيس إلى أن بلاده تسعى للمشاركة في "أوبك+" فقط بصفة مراقب ولن تنضم أبدا إلى التحالف كعضو كامل.فيما أشار الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية البرازيلية بتروبراس، جان بول براتس، بدوره إلى أن البرازيل لن تخفض إنتاج النفط.ووفقا لبيانات أوبك، احتلت البرازيل في عام 2022 المرتبة السابعة من حيث إنتاج النفط في العالم، حيث وصل إلى 3.022 مليون برميل يوميا.