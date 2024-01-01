الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"عضوية غير مكتملة".. البرازيل تنضم لـ"أوبك +" في يناير الجاري

اوبك بلس
أوبك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تنضم البرازيل إلى تحالف "أوبك+" اعتبارًا من يناير الجاري، علما بأنها لم تدعم بعد جهود التحالف لخفض إنتاج النفط.

البرازيل تنضم إلى تحالف "أوبك+"اضافة اعلان


وانضمام البرازيل المقرر إلى "أوبك+" أصبح معروفاً بعد اجتماع التحالف في 30 نوفمبر 2023، وأوضح البيان الختامي آنذاك أنه اعتبارًا من شهر يناير، تنضم البرازيل إلى ميثاق التعاون بين "أوبك+".

وعقب الاجتماع، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن هذه النوايا أكدها وزير الطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا دي أوليفيرا، الذي شارك في اجتماع "أوبك+" عبر الإنترنت.

البرازيل ستصبح عضوا "منقوص" العضوية:


ومع ذلك، ذكر ممثلو صناعة النفط البرازيلية، وكذلك رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن البرازيل لا تخطط بعد لتصبح عضوا كامل العضوية في "أوبك+" ولا تخطط للانضمام إلى صفقة خفض إنتاج النفط.

وأشار الرئيس إلى أن بلاده تسعى للمشاركة في "أوبك+" فقط بصفة مراقب ولن تنضم أبدا إلى التحالف كعضو كامل.

فيما أشار الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية البرازيلية بتروبراس، جان بول براتس، بدوره إلى أن البرازيل لن تخفض إنتاج النفط.

ووفقا لبيانات أوبك، احتلت البرازيل في عام 2022 المرتبة السابعة من حيث إنتاج النفط في العالم، حيث وصل إلى 3.022 مليون برميل يوميا.

اقرأ أيضا

إحصائية صادمة.. الصواعق تنهي حياة 300 شخص في هذه الدولة

ضبط كمية ضخمة من الحشيش في طريقها لدولة خليجية

100 برميل معبأة بأم الخبائث.. ضربة موجعة لمصنعي السموم بدولة خليجية

عبور 16 شاحنة إغاثية سعودية منفذ رفح الحدودي إلى قطاع غزة

استشهاد خطيب المسجد الأقصى السابق في قصف للاحتلال على مخيم المغازي بغزة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-12-26 at 6.36.22 PM 7:43 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

رئيس هيئة الأركان العامة يزور تركيا ويلتقي عددًا من المسؤولين

علم المملكة 7:29 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

المملكة تعزي وتواسي الصين وشعبها الصديق في ضحايا زلزال مقاطعة قانسو

ذباب تسي تسي 11:14 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

جيوش الذباب تجتاح دولة عربية

Capture 2:12 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية يبحثون مع ترودو وقف العدوان على غزة

اقرأ أيضا

تنزيل
12:55 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عبور 11 شاحنة سعودية معبر رفح محملة بمواد غذائية وطبية لمتضرري غزة

زلزال
2:59 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

زلزال قوي يضرب هذه الدولة

قصف غزة
7:23 م السبت، 30 ديسمبر 2023

كم تحتاج غزة لإعادة إعمارها؟.. تعرف على المبلغ والوقت المُقدّر

غزة - فلسطين
3:23 م السبت، 30 ديسمبر 2023

آخر 24 ساعة.. 100 شهيد في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

2024-01-01_17-26-20
6:01 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. تنبيه من سفارة المملكة لمواطنيها بعد زلزال اليابان المدمر

موظف العناية بالعملاء - التامينات -
5:31 م الإثنين، 01 يناير 2024

التأمينات تنشر رابط الاطلاع على جدول شرائح الدخل للاشتراك الاختياري

نظام نور
5:02 م الإثنين، 01 يناير 2024

خطوات تغيير كلمة المرور في نظام نور للطلاب 1445

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
4:35 م الإثنين، 01 يناير 2024

طريقة الاستعلام عن فواتير الاشتراكات في التأمينات

حساب المواطن
4:34 م الإثنين، 01 يناير 2024

كم عدد أيام السفر خارج المملكة التي تؤدي إلى توقف حساب المواطن؟

الضمان الاجتماعي المطور
4:05 م الإثنين، 01 يناير 2024

بالخطوات.. استعلم عن أهلية الضمان الاجتماعي