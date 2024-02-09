الجمعة، 28 رجب 1445 ، 09 فبراير 2024

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عرباته ابتلعها النهر.. حادث مدمر لسقوط قطار بولاية أمريكية

حادث قطار
حادث قطار
أ أ
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أعلنت الشرطة الأمريكية عن حادث مروع لأحد القطارات شمال نيويورك، حيث سقطت عرباته في النهر.

حادث لقطار في نيويورك:

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وفي التفاصيل، فقد تعرضت عشر عربات من قطار شحن تنقل خام البلاستيك وزيت طهي خرجت عن مسارها شمال ولاية نيويورك، وسقطت اثنتان منها في النهر.

وكانت العربات، وهي جزء من قطار يضم 94 عربة، قد خرجت عن مسارها، مساء الأربعاء في مقاطعة رينسيلير، بقرية فالي فولز.

 وأوضحت سلطات المقاطعة أن قطار نورفولك ساوثرن الذي تديره شركة بيركشاير آند أمب؛ إيسترن ريلرود.

فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات ولم يتم تسرب أي مواد خطرة، حسبما ذكر المتحدث باسم الشركة.

وأضاف أن عربتين من عربات السكك الحديد سقطتا في نهر هوسيك - وسربت إحداهما كمية صغيرة من زيت الطهي، وسربت الأخرى كمية صغيرة من خام البلاستيك.

وأكدت سلطات المقاطعة أن جزءا من طريق الولاية في المنطقة تم إغلاقه، ويجري أيضا تحقيق شامل في سبب الحادث.

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