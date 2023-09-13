الخميس، 29 صفر 1445 ، 14 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجددا بتوقعاته: زلزال كبير سيضرب هذه الدول بعد أيام

عالم الزلازل الهولندي
عالم الزلازل الهولندي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

عاد عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل "فرانك هوغربيتس" مجدداً للحديث عن توقعات بحدوث زلزال كبير بين 15 و 21 سبتمبر القادماضافة اعلان

عالم الزلازل الهولندي:


وأضاف فرانك هوغربيتس إذا كنت بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب عليك أن تحذر من الخطر الذي يكمن على سواحل هذه الدول.
بينما شكك علماء آخرون في توقعات عالم الزلازل الهولندي ووصفوها بأنها غير دقيقة.

توقعات العالم الهولندي:


وكان العالم الهولندي توقع حدوث هزة أرضية عنيفة خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري، إلا أنه رجح حدوث هزة أعنف لتكون بمثابة خامس أعنف زلزال بالأرض قريباً.
يأتي هذا على الرغم من تأكيدات العلماء على أنه لا يمكن بأي طريقة التوقع بوقوع الزلازل والهزات الأرضية.
وسبق أن توقع هوغربيتس بالزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية في 6 فبراير الماضي والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين، قبله بثلاثة أيام.

اقرأ أيضا

زلزال المغرب 19
4:10 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

المغرب: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2946 قتيلاً

صورة من المأساة في مدينة درنة
3:37 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

الفيضانات دمّرت ثلث مدينة درنة.. وأرقام غير مسبوقة لحصيلة القتلى (فيديو)

إعصار
2:13 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

إعصار دانيال يضرب الأراضي الفلسطينية ومشاهد كارثية لغرق المنازل

ضربة جوية
1:32 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

بعد انهيار 50 منزلا بسبب الأمطار.. ضربة جوية تنهي حياة 40 شخصا في السودان

اقرأ أيضا

هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب الحسكة السورية

مشاهد لإعصار ليبيا عن قرب.. اقتلع الحجر والشجر

400 حالة وفاة في فرنسا خلال شهر.. ما الأمر؟

الأجهزة الرقمية أضعفت مهارات الطلاب.. دولة أوربية تعود إلى التعليم الورقي

هزة أرضية جديدة بالمغرب أثناء قيام الدفاع المدني بعمليات الإنقاذ

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

زلزال المغرب 15 4:37 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

ارتفاع عدد وفيات زلزال المغرب إلى 2862

زلزال المغرب - قرى كاملة تحت الأنقاض 4:10 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

تكلفة باهظة.. كم تبلغ خسائر المغرب جراء الزلزال المدمر؟ (تقرير)

الحوز 12:53 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

شهد أعنف زلزال بالمغرب منذ 100 عام.. ماذا تعرف عن إقليم الحوز؟

سيول ليبيا 7:10 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

كارثة بليبيا.. سيول تجرف المباني إلى عرض البحر و2000 قتيل جراء العاصفة دانيال

اقرأ أيضا

مجلس العموم البريطاني
7:42 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

بعد الفضيحة.. مجلس العموم البريطاني يؤيد حظر استخدام الكاميرات الصينية بالمواقع الحكومية

حرق سفارة السويد في العراق
7:08 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

حكم بالسجن على 18 ضابطًا عراقيًا لعدم منعهم متظاهرين من اقتحام سفارة السويد

السودان سيول
7:08 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

بعد المغرب وليبيا .. انهيار 50 منزلا في السودان بسبب غزارة الأمطار

مصر والكويت
5:35 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

تحقيق شامل حول إساءة مصر للكويت (تفاصيل)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

صورة من المأساة في مدينة درنة
3:37 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

الفيضانات دمّرت ثلث مدينة درنة.. وأرقام غير مسبوقة لحصيلة القتلى (فيديو)

الموارد البشرية
2:54 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

الموارد البشرية: إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي في 3 حالات

إعصار
2:13 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

إعصار دانيال يضرب الأراضي الفلسطينية ومشاهد كارثية لغرق المنازل

نظام حماية البيانات الشخصية
1:43 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

بدء سريان أحكام نظام حماية البيانات الشخصية

مسجد الصلاة الأذان
12:04 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

مواقيت الصلاة الخميس 29 صفر.. 15 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بأبها

أمطار وسيول في معظم مناطق المملكة
11:21 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

من الخميس وحتى الإثنين.. تحذير عاجل من الدفاع المدني: أمطار رعدية وسيول