عاجل.. 18 حالة وفاة يوميا في مستشفيات الكويت

أ أ



كشفت صحف كويتية عن أن المتوسط اليومي لخروج المرضى من جميع مستشفيات وزارة الصحة بلغ 527.5 مريضاً خلال العام الماضي.





عدد المرضى في الكويت: اضافة اعلان



عدد الوفيات يوميا:



وبحسب ما ذكرته صحيفة "الجريدة" فإن معدلات المواليد الخام والوفيات الخام والزيادة الطبيعية والخصوبة كانت أعلى في المجتمع الكويتي عنها في غير الكويتي.وأوضحت أن معدل ولادة الإناث كانت أعلى من نظيره في ولادة الذكور في غير الكويتيين والعكس صحيح بالنسبة للكويتيين.بينما كانت معدلات الوفاة أعلى بين الذكور في الكويتيين وغير الكويتيين، وبالتالي كانت معدلات الزيادة الطبيعية في الإناث غير الكويتيات أعلى من نظيرتها في الذكور، والعكس صحيح في الكويتيات.ونوهت أن أعلى معدل للمواليد أحياء في محافظة مبارك الكبير، وأقل معدل للوفيات الخام في محافظة الأحمدي.أيضا أكد تقرير صادر عن وزارة الصحة أن المتوسط اليومي لوفيات المستشفيات خلال العام الماضي بلغ 17.9 وفاة في اليوم الواحد.وأوضح أن أمراض القلب الوعائية والأورام هما السببان الرئيسيان للوفاة، وكانت الوفيات المسجلة بين غير الكويتيين أكثر منها بين الكويتيين عدا الأورام.