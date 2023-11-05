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عاجل .. مسلح يقتحم بوابات مطار هامبورغ وسماع طلقات نار.. ماذا يحدث في ألمانيا؟

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الشرطة الألمانية
أ أ

أعلنت السلطات الألمانية، إغلاق مطار هامبورغ، وأوقفت حركة الملاحة الجوية، بعد اقتحام مسلح بوابة ساحة الانتظار بسيارة.

رجل مسلح:اضافة اعلان


وبدأت الواقعة في تمام الساعة 8:12 مساءً بالتوقيت المحلي، حين شوهد رجل مسلح في "مطار هامبورغ هيلموت شميدت"، قبل أن يدوي الإنذار في المطار.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، قالت مصادر أمنية، "شوهد الرجل المجهول أمام المبنى رقم 1 بسيارة بدون لوحة ترخيص. ثم انطلق مسرعًا".

وتابعت المصادر "بعد دقائق قليلة اخترقت السيارة حاجزًا أمنيًا عند البوابة الشمالية واتجهت إلى ساحة انتظار السيارات، واستقرت في منطقة انتظار صالة رجال الأعمال".

وبحسب الصحيفة، فإن الرجل يحتجز طفلين في سيارته. وقبل وقت قصير من ملاحظة قوات الأمن للمسلح في المطار، أبلغت زوجته الشرطة وحذرت الضباط في مكالمة طارئة من أن زوجها يتجه بسرعة إلى المطار رفقة الأطفال.

وأطلق الرجل النار من داخل السيارة عدة مرات، وفق المصدر، لكن الشرطة لم تعلن وقوع إصابات حتى الساعة.

الحركة الجوية:


وتوقفت الحركة الجوية في هامبورغ بشكل كامل. كما تم حظر الوصول إلى صالات المغادرة، فيما تتواجد قوات شرطة بكثافة في الموقع، وطلبت تعزيزات من القوات الخاصة الشرطية.

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