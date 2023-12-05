عاجل.. قرار فاجأ الكويتيين.. ماذا سيحدث للسلع التموينية في أول يناير؟

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كشفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن القرار الصادر في وقت سابق أمس الإثنين بشأن إلغاء نحو 42 صنفا من المواد التموينية «غير المدعومة» المدرجة في البطاقة المدنية «يأتي في مصلحة المواطن». اضافة اعلان





أصناف المواد التموينية:







اللجنة الدائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية:

