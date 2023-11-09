عاجل.. غلق 37 سفارة وقنصلية بدولة عربية .. سبب صادم

غلق سفارات وقنصليات في لبنان:

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قررت الحكومة اللبنانية إغلاق 37 قنصلية وسفارة وإلغاء المخصصات وخفض عديد ورواتب الموظفين لديها.يأتي هذا بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد شدت الخناق على البعثات الدبلوماسية.وكانت وكالة "المركزية" اللبنانية، قد أعلنت اليوم الخميس أن الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية للدولة وكانت الأكثر فداحة نجمت عن الانهيار الذي أصاب الجسمين القضائي والدبلوماسي.ونقلت عن مصادر مطلعة في وزارة الخارجية، أنه تم في السنوات الأخيرة وبفعل الأزمة المالية تخفيض رواتب السفراء المعتمدين في البعثات الخارجية إلى النصف وإلغاء كل الاعتمادات الإضافية.وأوضحت أنه إذا كان الأول لجأ إلى الإضراب فامتنع القضاة عن الحضور إلى قصور العدل في البلاد إلى حين تلبية بعض المطالب، فإن الثاني شهد.ونوهت أنه في سابقة لم يشهد لبنان لها مثيلا، إقفال الخارجية 37 قنصلية وسفارة، من أصل 89، في الدول الإفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية نتيجة الشح في الأموال.كما أفادت بأن وزارة الخارجية عملت على الاستغناء عن 50 في المئة من الموظفين والعاملين في السفارات والقنصليات المتبقي منها.أيضا أقدمت على تخفيض عدد الدبلوماسيين المعتمدين في الدول الكبرى ومراكز القرار التي تولت الجاليات اللبنانية لبعض الوقت دفع بدلات إيجارها وتقديم العون المادي لدبلوماسييها إلى النصف وأبقت على اثنين من أربعة.وفي التفاصيل كشفت الوكالة أيضا أن الخارجية توقفت عن إرسال المخصصات والرواتب للسفراء ما أثار بلبلة كبيرة في الجسم الدبلوماسي الذي بات مهددا بالسقوط بعد إبداء قسم كبير من الدبلوماسيين المعتمدين رغبة في الاستقالة والالتحاق بعمل آخر.