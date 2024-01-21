عاجل.. عواصف ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة وسقوط عشرات القتلى

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لقي 50 شخصا حتفهم إثر عواصف ثلجية عنيفة وموجة صقيع حادة اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية، مما تسبب بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 75000 مشترك في أوريغون وحدها وإلغاء أكثر من 1100 رحلة جوية وتأخر أكثر من 8000 رحلة طيران. اضافة اعلان





مصرع 14 شخصا في ولاية تينيسي:





معهد الأرصاد النرويجي:



عواصف شتوية قاسية بأمريكا:



وأعلنت سلطات ولاية تينيسي مقتل 14 شخصاً، وخمسة في ولاية كنتاكي، وثلاثة في أوريغون، وخمسة آخرين في ولايات مختلفة، من بينها إيلينوي وكنساس ونيويورك وواشنطن.في وقت سابق، أعلن مطار أوسلو تعليق الملاحة الجوية جراء تساقط الثلوج الكثيفة التي تسببت في تعطيل حركة النقل في أنحاء إسكندينافيا.وأصدر معهد الأرصاد النرويجي تحذيرات من ثلوج كثيفة ورياح في المنطقة المحيطة بالعاصمة أوسلو، فيما ألغيت معظم رحلات الحافلات وإغلاق مسارات القطارات في مناطق واسعة من شرق النرويج.وفي السويد المجاورة أدت الثلوج الكثيفة إلى العديد من حوادث المرور في غرب وجنوب البلاد، ما تسبب بزحمة سير على العديد من الطرق الرئيسية.وفي ألمانيا أدت التحذيرات بشأن تساقط الثلوج بغزارة والأمطار الجليدية إلى إلغاء 570 رحلة من أصل 1047 رحلة جوية مقررة في مطار فرانكفورت، فيما تستعد العاصمة التجارية لألمانيا لظروف مناخية قاسية.وأمس ضربت عواصف شتوية عددًا من الولايات في أمريكا نتج عنها مصرع خمسة أشخاص على الأقل، وإلغاء رحلات الطيران، حيث سجلت بعض الولايات درجات حرارة تحت الصفر.وأدت العواصف الشتوية القاسية التي اجتاحت ولايات أركنساس وميسيسيبي وتينيسي وممفيس وأوريغون إلى إلغاء أكثر من 3100 رحلة جوية من وإلى داخل الولايات المتحدة، وتأجيل أكثر من 9000 رحلة.فيما قررت ست ولايات، منها ألاباما وأركنساس وجورجيا ولويزيانا وميسيسيبي وتينيسي وتكساس ووست فرجينيا، إغلاق المدارس