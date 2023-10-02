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عاجل.. حريق ضخم يدمر مبنى مديرية أمن في دولة عربية (فيديو)

حريق مديرية الأمن في الإسماعيلية
جانب من حريق مديرية الأمن في الإسماعيلية
أ أ
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اندلع حريق ضخم، ليل الأحد/الاثنين، بمقر مديرية أمن محافظة الإسماعيلية في مصر وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

حريق مروع في مديرية أمن الإسماعيليةاضافة اعلان

ووصف موقع "أخبار اليوم" المصري الرسمي، حريق مديرية أمن الإسماعيلية بالمروع. مؤكدا أن النيران التهمت معظم محتويات طوابق المبنى.

انهيار جزء من الواجهة الرئيسة

وأشار الموقع المصري إلى انهيار جزء من الواجهة الرئيسة لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حريقًا ضخمًا في المبنى بدا أنه دمر جزءًا كبيرًا منه.
وبحسب الإعلام المصري، مازالت النيران مشتعلة في المبنى حتى الآن، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بعشرات السيارات في محاولة للسيطرة على الحريق.

محاولات السيطرة على الحريق

وتم الاستعانة بسيارات الحماية المدنية التابعة لهيئة قناة السويس والمحافظات المجاورة في محاولة للسيطرة على الحريق، فيما دفعت وزارة الصحة بالعديد من سيارات الإسعاف والأطقم الطبية إلى محيط الحريق.
ولم ترد أنباء عن إصابات أو ضحايا، كما لم يصدر بيان رسمي بعد.

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