عاجل.. تهز دولة عربية.. تخلصوا منها بداعي "غسل العار" والطب الشرعي يصدمهم بمفاجأة

أ أ

اهتزت محافظة البصرة العراقية، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها فتاة بعد أن حاولت الخروج عن تقاليد أهلها ليتم التخلص منها على يد عائلتها.



جريمة بشعة في البصرة العراقية:



الأم والخال والعم قتلوا الفتاة:



وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن الفتاة "يتيمة الأب" وكانت تريد الحصول على هاتف محمول، إلا أن والدتها رفضت ما دفع الفتاة للخروج عن طاعتها والهروب إلى العاصمة بغداد.وعثرت الأجهزة الأمنية على جثمان الفتاة على طريق حدودي بمحافظة البصرة وبعد سلسلة تحركات عاجلة للأجهزة الأمنية في المحافظة، تمت معرفة المتورطين بقتل الفتاة.واتضح أن من بين المتهمين بقتلها والدتها وخالها وعمها، بعد يومين من هروبها خارج المحافظة بالاتفاق مع سمسار تعهد بسكنها وتشغيلها.وحسب إعلام محلي فإن "هروب الفتاة وضع عائلتها بموقف محرج أمام المجتمع حسب وصفهم ليعيدوها إلى البصرة ويقتلوها بذريعة غسل العار، إلا أن الطب الشرعي أثبت بأنها عذراء، بحسب تقرير تشريح الجثة".وبين المصدر أن: "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على والدتها كونها إحدى العناصر المشتركة بقتلها، ليبقى البحث جاريا عن أقاربها المشتركين بقتلها".