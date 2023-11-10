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عاجل .. بعد العاصفة دانيال.. الشباك تصطاد الجماجم بدلا من الأسماك في ليبيا (فيديوهات)

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انتشال سيارة
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بالرغم من انتهاء العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا في سبتمبر الماضي، وخلفت الآلاف من الضحايا خاصة المفقودين في البحر، إلا أن آثارها الكارثية لا زالت مستمرة حتي هذه اللحظة.

عظام وجماجم بشرية:



صفحات ليبية تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقاطع فيديو لصيادين بالقرب من مدينة درنة (شرق) عثروا على عظام وجماجم بشرية في شباكهم، بدل الأسماك.

يأتي هذا في الوقت الذي لا زالت الفرق الفنية تنتشل السيارات الغارقة في البحر نتيجة للعاصفة دانيال المتوسطية.

البحث عن مفقودي درنة:



وعلى الرغم من انتهاء عمليات البحث عن ناجين بعد انقضاء الأسابيع الأولى لكارثة، لم تتوقف عمليات انتشال بقايا جثث الأموات من البحر القريب من سواحل درنة.

مقطع فيديو تداوله نشطاء ليبيون أظهر عثور متطوعين ليبيين على جمجمة وعظمة فخذ وأخرى لكتف إنسان في أحد الأودية الساحلية القريبة من مدينة درنة.

 
كما انتشرت مقاطع أخرى لعمليات انتشال السيارات التي جرفتها فيضانات العاصفة "دانيال" إلى البحر، خاصة في حوض ميناء درنة الذي تعمل السلطات على إعادة تأهيله للعمل.

آلاف المفقودين في كارثة درنة:



ولم تتوصل السلطات الليبية إلى تحديد رقم نهائي دقيق لأعداد المفقودين.

 لكن الإحصاءات الأخيرة للسلطات المحلية أشارت إلى أكثر من 8500 مفقود، فضلاً عن أكثر من 4100 ممن وثقت وفاتهم نتيجة للفيضانات.

ومع الإعلان توقف البحث عن ناجين أحياء منذ فترة طويلة، فإن أرقام من تم حسابهم ضمن "المفقودين"  تضم تلقائياً إلى القائمة النهائية لعدد قتلى الإعصار، أي ما يزيد عن 12500 قتيل على الأقل مازالت بقايا جثامين المئات وربما الآلاف منهم مفقودة في البحر.  

وكانت السلطات القضائية والطبية الليبية قد شرعت مؤخرا في استخراج عشرات الجثث التي تم دفنها على عجل بمقابر جماعية في بداية الكارثة.

يذكر أن العاصفة التي ضربت مناطق شرق ليبيا في 11 سبتمبر الماضي تسببت في فيضانات وسيول أدت إلى دمار واسع ومصرع وفقدان الآلاف خاصة في مدينة درنة التي أعلنتها السلطات "منكوبة" بسبب الكارثة.

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