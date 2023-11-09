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عاجل.. السيول تصيب مئات الشاحنات والمركبات بالشلل في دولة خليجية (فيديو)

سيول
سيول
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" تعطل حركة المرور بأحد الطرق العامة في سلطنة عمان بسبب جريا  السيول.

توقف الشاحنات بسبب السيول في عمان:

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ويظهر الفيديو الذي نشره حساب"الخيمة العمانية" نزول الأودية جنوب بوشر في سلطنة عمان، والتي أصابت حركة المرور بالشلل.

وتظهر مئات المركبات والشاحنات وهي متوقفة عبر اتجاهات شتى ولا تستطيع المرور بسبب تدفق السيول وجريانها بقوة.

سيول ولاية المضيبي:



وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام سيولا جارفة ، والتي ضربت ولاية المضيبي في سلطنة عمان.


وبحسب مقطع الفيديو تظهر السيول وهي تجري بقوة بعد هطول الأمطار بغزارة على ولاية المضيبي في البلاد.

ونتيجة اجتياح السيول للشوارع، ظهرت السيارات وهي تسبح وتصطدم بأعمدة الإنارة.

ودعت الأرصاد العمانية الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب أماكن السيول.

المركبات تسبح في المياه:



وقبل أيام تعرضت قطر لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، والتي هطلت بغزارة، وتسببت في تعطل الحركة إثر ارتفاع منسوب المياه في مواقع متفرقة.


وأظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام انهيار لبعض الأسقف وامتلاء الشوارع بالمياه والتي انقلبت فيها المركبات بسبب غزارة الأمطار.

وكانت العاصمة القطرية الدوحة قد شهدت حينها، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسببت في تعطل حركة المرور بسبب ارتفاع منسوب المياه.

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