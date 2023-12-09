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عاجل.. الدانمارك تعتمد قانونا حول الإساءة للمصحف.. و"التعاون الإسلامي" تصدر بيانا

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المصحف
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رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باعتماد البرلمان الدانماركي لقانون يجرّم "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها".اضافة اعلان

الدانمارك والإساءة للمقدسات

وأشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بهذه الخطوة المهمة التي اتخذتها الدانمارك، في أعقاب سلسلة حوادث إساءة لنسخ من المصحف الشريف في عدد من الدول الأوروبية.
وعبّر الأمين العام عن أمله في أن يسهم القانون الذي اعتمده البرلمان الدانماركي في الجهود المبذولة لمكافحة أعمال الإساءة للنّصوص المقدسة والكراهية الدينية، وأن يخدم التعايش السلمي والتسامح والصداقة والوئام بين منتسبي الديانات والشعوب والمجتمعات.

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