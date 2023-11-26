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عاجل .. استنفار أمني غير مسبوق بدولة خليجية بعد اختفاء طالبة من مدرستها

الكويت
الكويت
أ أ
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كشفت مصادر كويتية عن اختفاء طالبة في مدرسة الصامتة من مواليد 2011، وذلك بحسب موقع النهار.

ولي أمر الطالبة 

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وأوضحت المصادر أن البحث يتم عنها منذ مساء أمس و لم يتم التوصل لأي خيط للوصول لها.

وأشارت إلى أن ولي أمر الطالبة تفاجأ بعد انتهاء الدوام المدرسي بعدم وجودها و لجأ إلى إبلاغ مخفر شرطة الجهراء للبحث عنها.

كاميرات المدرسة



وأضافت : كاميرات المدرسة أثبتت خروج الطالبة بشكل طبيعي من باب المدرسة عند موعد انتهاء اليوم الدراسي

وتابعت: رجال الأمن يفرغون حالياً كاميرات المنازل المجاورة للمدرسة.

واقعة مشابهة 



في وقت سابق، اختفى طالب كويتي يدعى بدر محمد نواش «16 عاما» في ظروف غامضة، فيما أكد مصدر امني ان رجال المباحث كثفوا جهودهم عقب تسجيل قضية تغيب من قبل والده ولكنهم حتى الآن لم يستدلوا على اي خيوط، مؤكدا ان جميع الاحتمالات بشأن الطالب المختفي قائمة، لافتا الى ان عمليات البحث والتحري لا تزال قائمة.

إلى ذلك، قال والد الطالب محمد نواش انه قام بتوصيل ابنه الى مدرسته في منطقة الجليب قبل اسبوعين ولكنه لم يعد حيث قام بمراجعة المدرسة التي أكدت ان الطالب داوم في نفس يوم اختفائه وحضر الامتحان، مؤكدا انه بحث عنه لدى جميع أقاربه ولم يستدل عليه، مناشدا جميع المواطنين والمقيمين في حال الاستدلال عليه او مشاهدته التواصل معه على رقم هاتف

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