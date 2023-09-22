عائلة فلسطينية تعفو عن قاتل ابنتهم دهسا وتوصيه بصيام شهرين متتابعين

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ضربت عائلة فلسطينية أروع الأمثلة في الصبر على المصيبة والابتلاء بعد فقدان ابنتهم والاستعانة برب العالمين عليها بأن عفت عن السائق الذي قتل ابنتهم.

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قبول العزاء:



دهس الطفلة:



وأظهر فيديو لحظة قبول العائلة العزاء في الفقيدة والعفو عن السائق حيث أوصته بصيام شهرين متتابعين كما أمر بذلك الله عز وجل.وتعود تفاصيل الواقعة إلى وفاة الطفلة "ملك محارب"بعد دهسها من قبل سائق الشاحنة الذي ظهر في الفيديو وهو متأثر بالموقف رغم العفو عنه.كما أوصاه ولي الدم بالصيام ودعا له بالمغفرة والرحمة حسبا لله، لافتا إلى أن البعض تواصل معه لمعرفة طلباته فأخبرهم بأنه لا يريد شيء.وكانت طفلة من محافظة شمال قطاع غزة قد لقيت مصرعها، جراء تعرضها لحادث دهس فى بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الطفلة ملك محارب الأدهم (10 أعوام) توفيت جراء دهسها من قبل شاحنة، فى بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع.https://twitter.com/MohmdNash/status/1704939806214545670