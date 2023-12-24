ضبط عصابات لتهريب المهاجرين غير الشرعيين والأسلحة باليمن

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أعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر، اليوم (الأحد)، عن ضبط عصابات تهريب مهاجرين وأسلحة في السواحل اليمنية.

وأكدت أن العصابة تعمل في تهريب المهاجرين غير الشرعيين كغطاء لتهريب الأسلحة والذخائر إلى اليمن. اضافة اعلان





تنسيق بين استخبارات المقاومة الوطنية وخفر السواحل



الإعلام العسكري للقوات المشتركة



وأوضحت المصلحة في عدن أن العملية جاءت بالتنسيق والتعاون المشترك بين استخبارات المقاومة الوطنية وخفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، جاء ذلك بعد ساعات من ضبط سفينة تقل أسلحة وذخائر كانت في طريقها إلى الحوثيين.وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر تلقت معلومات من شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، عن أسلحة وذخائر مهربة للحوثي في عرض البحر الأحمر، وسرعان ما تم التحرك والتعامل معها.وبيّن أن خفر السواحل في مركز المخا كثفت دورياتها البحرية والساحلية وتمكنت من الوصول إلى الهدف وضبط زورقين خشبيين (جلبتين)، وعلى متن أحدهما أسلحة وذخائر.