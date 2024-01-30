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ضبط شبكة تبيع جثث الموتى للجامعات في إسبانيا

الجثامين الموتى جثة
أرشيفية
أ أ
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أعلنت الشرطة الإسبانية توقيف صاحبَي شركة لمستلزمات دفن الموتى واثنين من موظفيها، في مدينة فالنسيا في شرق إسبانيا، بتهمة الاتجار بالجثث وبيعها لجامعات الطب لغايات البحث العلمي.اضافة اعلان

بيع الجثث للجامعات

وقالت الشرطة في بيان إن المتهمين الأربعة "زوّروا وثائق لنقل الجثث من المستشفيات ودور المسنين لبيعها لاحقاً للجامعات لغايات البحث العلمي في مقابل 1200 يورو للجثة الواحدة".
وما لا يقل عن 11 جثة بيعت بشكل غير قانوني في هذه المدينة الإسبانية الساحلية.

التخلص من الجثث بعد الانتهاء من درسها

كما كان المشتبه بهم الأربعة يتقاضون أموالاً من الجامعات من أجل مساعدتها في التخلص من الجثث بعد الانتهاء من درسها، عن طريق حرقها أو تقطيعها ووضعها في نعوش تضم رفات أشخاص آخرين على وشك حرق جثثهم.

وأضافت الشرطة في بيانها أن المشتبه بهم الأربعة تقاضوا "5040 يورو من إحدى الجامعات لتنفيذ 11 عملية حرق لجثث خضعت للتحليل العلمي، وهي مبالغ لم تظهر في أي من الفواتير الصادرة عن محارق الجثث في المدينة".

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