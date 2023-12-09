صواعق تحول هذه الدولة إلى ظلام دامس

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تحولت دولة سريلانكا إلى ظلام دامس بعدما تسببت صواعق قوية في تعطيل المولدات الرئيسية وإحراقها.





اللون الأسود:



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صاعقة قوية:



مقتل 71 حيوانا بصواعق رعدية



أمطار غزيرة







انقطاع كامل للكهرباء في معظم أنحاء البلاد التي أصبحت تعيش في ظلام دامس بسبب صواعق قوية ضربت المولدات الرئيسية وأحرقتها. سريلانكا الآن...انقطاع كامل للكهرباء في معظم أنحاء البلاد التي أصبحت تعيش في ظلام دامس بسبب صواعق قوية ضربت المولدات الرئيسية وأحرقتها. pic.twitter.com/HVdXuMydGg December 9, 2023

ويظهر فيديو البلاد من أعلى وقد كساها اللون الأسود تماما، حيث تسير السيارات بشكل منتظم في الشوارع بعد إضاءة المصابيح.في وقت سابق، وثق مقطع فيديو مشهدا مذهلا لتعرض شجرة لصاعقة مدمرة، ما أدى لتناثر أجزاء منها في الهواء من شدة الصاعقة.ويسمع صوت أحد الأشخاص وهو يصرخ بعد تعرض الشجرة للصعق، حيث تحولت أجزاء منها إلى قطع خشبية.في سياق متصل، تسببت الصواعق الرعدية في مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في يوم واحد وذلك خلال الأمطار غير الموسمية في ولاية غوجارات غربي الهند.وقال مركز عمليات الطوارئ بالولاية إن غوجارات شهدت عددا كبيرا من الصواعق، مما أسفر عن مقتل نحو 71 حيوانا وإلحاق أضرار بـ29 منزلا.وأضاف المسؤولون أن ما لا يقل عن 23 شخصا أصيبوا بجروح بعد ظهر الإثنين.وتم الإبلاغ عن معظم الوفيات في منطقة داهود، حيث توفي 4 أشخاص، بينما مات 3 في باناسكانثا وباروش، واثنان في منطقة تابي، وتوزعت بقية أعداد الضحايا على أجزاء أخرى من الولاية.واستمر هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وعواصف برد حتى الإثنين، حيث تلقت بعض الأماكن ما يصل إلى 144 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة، وفقا لبيانات حكومة الولاية.وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن دوران الإعصار فوق شمال شرق بحر العرب، ومنطقتي سوراشترا وكوتش المجاورتين، تسبب في هطول أمطار غزيرة على الولاية.وقال وزير الزراعة في ولاية غوجارات، راجافيج باتل: "سنبدأ مسحا قريبا لتقييم الخسائر التي تكبدناها"، مضيفا أنه سيتم دفع التعويضات للضحايا على أساس نتائج المسح.