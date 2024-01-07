صقيع غير مسبوق.. هذه الدولة تسجل 30 درجة تحت الصفر

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انخفضت درجة الحرارة إلى أكثر من 30 تحت الصفر، أمس السبت، في أوسلو ، حيث سجلت 31.1 درجة تحت الصفر في بيورنهولت بشمال العاصمة النرويجية.





أوسلو تسجل 30 درجة تحت الصفر: اضافة اعلان



يأتي هذا مع توقعات أن هذا الشتاء سيشهد طقساً لم تعتده بعض المناطق حول العالم، فللمرة الأولى بتاريخها، تسجل أوسلو هذه الدرجة، بحسب ما أظهرته بيانات مصلحة الأرصاد الجوية المحلية.وفي التفاصيل فقد تم تسجيل هذه الحرارة ليل الجمعة - السبت بين الساعة الثالثة والرابعة بالتوقيت، في محطة حرجية في المنطقة حيث بلغت أعلى حرارة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 21.9 درجة تحت الصفر.وكانت الحرارة قد سجلت 29 درجة مئوية تحت الصفر بحسب موقع "ير-نو"، وذلك قبيل الساعة الثامنة أمس السبت.ونقلت وسائل إعلام عن الخبير في مصلحة الأرصاد الجوية مارتن غرانيرود قوله: "الليلة الماضية كانت على الأرجح الأكثر برودة".فيما انخفضت الحرارة إلى 21.5 درجة مئوية تحت الصفر، وسط أوسلو.وتضرب موجة صقيع شمال أوروبا منذ أيام قليلة مع تسجيل مستوى قياسي بلغ 43.6 درجة مئوية دون الصفر في شمال السويد، وهي أدنى حرارة تسجل منذ 25 عاما في شهر يناير.