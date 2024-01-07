الأحد، 25 جمادى الثانية 1445 ، 07 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

صقيع غير مسبوق.. هذه الدولة تسجل 30 درجة تحت الصفر

ا
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
انخفضت درجة الحرارة إلى أكثر من 30 تحت الصفر، أمس السبت، في أوسلو ، حيث سجلت 31.1 درجة تحت الصفر في بيورنهولت بشمال العاصمة النرويجية.

أوسلو تسجل 30 درجة تحت الصفر:اضافة اعلان


يأتي هذا مع توقعات أن هذا الشتاء سيشهد طقساً لم تعتده بعض المناطق حول العالم، فللمرة الأولى بتاريخها، تسجل أوسلو هذه الدرجة، بحسب ما أظهرته بيانات مصلحة الأرصاد الجوية المحلية.

وفي التفاصيل فقد تم تسجيل هذه الحرارة ليل الجمعة - السبت بين الساعة الثالثة والرابعة بالتوقيت، في محطة حرجية في المنطقة حيث بلغت أعلى حرارة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 21.9 درجة تحت الصفر.

وكانت الحرارة قد سجلت  29 درجة مئوية تحت الصفر بحسب موقع "ير-نو"، وذلك قبيل الساعة الثامنة أمس السبت.

ونقلت وسائل إعلام عن الخبير في مصلحة الأرصاد الجوية مارتن غرانيرود  قوله: "الليلة الماضية كانت على الأرجح الأكثر برودة".

فيما انخفضت  الحرارة إلى 21.5 درجة مئوية تحت الصفر، وسط أوسلو.

وتضرب موجة صقيع شمال أوروبا منذ أيام قليلة مع تسجيل مستوى قياسي بلغ 43.6 درجة مئوية دون الصفر في شمال السويد، وهي أدنى حرارة تسجل منذ 25 عاما في شهر يناير.

اقرأ أيضا

أونروا: نزوح نحو 90% من سكان غزة قسرًا بسبب الحرب

الولايات المتحدة تحظر تحليق 171 طائرة بعد حادث خطير

مصرع 300 وتدمير عشرات الآلاف من المنازل.. أمطار وفيضانات تجتاح دولة إفريقية

10 شهداء وعشرات المصابين في قصف للاحتلال استهدف تجمعًا وسط مدينة غزة

ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة إلى 22722 شهيدًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

امطار الكونغو 10:00 م السبت، 06 يناير 2024

مصرع 300 وتدمير عشرات الآلاف من المنازل.. أمطار وفيضانات تجتاح دولة إفريقية

اقرأ أيضا

لرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول
2:38 م السبت، 06 يناير 2024

إحباط محاولة اقتحام مكتب رئيس كوريا الجنوبية

غزة
2:17 م السبت، 06 يناير 2024

الآلاف على شفا الموت.. وزارة الصحة الفلسطينية: مستشفيات قطاع غزة عاجزة عن علاج الجرحى

الجيش الأردني
11:23 ص السبت، 06 يناير 2024

اشتباكات دامية.. تفاصيل معركة الجيش الأردني مع تجار المخدرات

طائرة
10:12 ص السبت، 06 يناير 2024

طائرة أمريكية تتعرض لانفجار داخلي بعد 20 دقيقة من إقلاعها.. ماذا حدث؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

البريد السعودي - سبل - طرود
6:01 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. خطوات الاستعلام عن بريد واصل برقم السجل التجاري

ا
6:01 م الأحد، 07 يناير 2024

مفاجأة لطفل يبيع الفقع.. وموقف أبوي من الأمير فهد بن نايف

منصور المزيد
5:04 م الأحد، 07 يناير 2024

47 عامًا يرفع النداء.. وفاة الشيخ منصور المزيد مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض

الضمان الاجتماعي المطور
5:03 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. حقيقة منح "سيارات مدعومة" لمستفيدي الضمان الاجتماعي

إيجار
4:38 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. خطوات ورابط الوفاء بالدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق سداد

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
4:01 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل لرخص العمل بشرط