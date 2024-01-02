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صدمة في دولة الاحتلال بسبب خسائر النيران الصديقة

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جيش الاحتلال
أ أ
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كشفت بيانات صادرة عن جيش الاحتلال أن 29 جنديا من بين 170 قتلوا بـ"نيران صديقة وحوادث أخرى" في قطاع غزة، منذ بدء الغزو البري.

عشرات الجنود قتلوا بنيران صديقة في أماكن متفرقة:اضافة اعلان


واستعرضت صحيفة تابعة للكيان المحتل تفاصيل حوادث عدة، حيث قُتل ثمانية عشر جنديا من أصل 170 بسبب خطأ في تحديد الهوية، بما في ذلك الغارات الجوية وقصف الدبابات وإطلاق النار.

كما  قُتل جنديان برصاص لم يكن يستهدفهما، وتسعة آخرون في حوادث بما في ذلك إطلاق نار عرضي من الأسلحة، ودهسهم بمركبات مدرعة. 

ومنذ بداية العملية البرية، قُتل ما بين جنديين وستة جنود أسبوعيا في حوادث نيران صديقة أو حوادث.

وقدّر جيش الاحتلال أن أسبابا "لا تعد ولا تحصى" أدت إلى وقوع هذه الحوادث المميتة.

وتشمل تلك الأسباب العدد الكبير من القوات العاملة في غزة، ومشكلات الاتصال بين القوات، وإرهاق الجنود وعدم تقيدهم باللوائح.

ويوجد حاليا عشرات الآلاف من قوات المشاة والدبابات والقوات الأخرى في غزة يشاركون في الهجوم البري على المقاومة ، ويعملون في أحياء القطاع المزدحمة.

وكان الجيش الصهيوني أعلن مقتل 172 جنديا في غزة منذ بدء التوغل البري في 27 أكتوبر.

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