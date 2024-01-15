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صاروخ يستهدف سفينة بالقرب من اليمن

صاروخ يستهدف سفينه - ارشيف الصور
صاروخ يستهدف سفينه - ارشيف الصور
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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية، إنها تلقت تقريرا بإصابة إحدى السفن بصاروخ على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.اضافة اعلان

إصابة سفينة بصاروخ:


وبحسب وكالة "رويترز" عن الهيئة البريطانية، فإن السلطات تحقق في الأمر حتى الآن.

وكان قد تم الابلاغ عن تقارير، يوم الجمعة الماضي، عن اقتراب قوارب صغيرة من سفينة تجارية على بعد 80 ميلا بحريا (148 كيلومترا) جنوب شرق مدينة عدن الساحلية اليمنية.

في وقت سابق، قالت القوات الجوية الأمريكية في بيان إنها شنت ضربات ضد 60 هدفًا في 16 موقعًا تابعًا لمليشيا الحوثيين، واستهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق ومنشآت تصنيع وأنظمة رادار خاصة بالدفاع الجوي.

هجوم أمريكي على مواقع مليشيا الحوثي في اليمن



وأضافت أنه تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ موجه بدقة في الضربات على مليشيا الحوثيين واستخدام طائرات وصواريخ توماهوك أطلقت من السفن والغواصات.

استهداف أسلحة وذخائر للحوثيين



وقبلها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، أن القوات الأمريكية والبريطانية قامت بشن هجمات على أهداف لمليشيا الحوثيين، مؤكدة أن الضربات ضد الحوثيين تهدف إلى تقويض قدراتهم على تنفيذ هجمات، ومشددة في بيان على "إكس": "نُحمّل الحوثيين المدعومين إيرانيًا مسؤولية الهجمات على الشحن الدولي".

وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية بأنه قد "تم استهداف مواقع تحوي أسلحة وذخائر ومواقع إطلاق صواريخ"، مؤكدة أن "هذه الضربات لا علاقة لها بتحالف حارس الازدهار" الذي يضم أكثر من 20 دولة تعمل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

المملكة تتابع تطورات الأحداث في اليمن



ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية.

 وإذ تؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع، لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

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