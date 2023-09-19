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صاحبه يكفل أيتام .. ما هي قصة منزل درنة الصامد أمام إعصار دانيال؟

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منزل درنة
أ أ
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كشف ليبيون معلومات جديدة بشأن المنزل الذي بقي على حاله رغم الفيضانات المدمرة التي ضربت درنة وتسببت في خسائر فادحة بالبلاد.

رجل يكفل أيتام:

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وقال عدد من المغردين إن المنزل يعود لرجل يكفل عددا من الأيتام، فيما دعا له البعض بالرزق وصلاح الحال.

وبقي هذا المنزل صامدا في وجه الإعصار المدمر الذي ضرب البلاد، وكأنه قد بني وحده بعد أن اختفت المباني من حوله بسبب الفيضانات.

حلقات تحفيظ قرآن في مصراتة:


أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي تضامنا كبيرا مع أزمة درنة المنكوبة، بسبب إعصار دانيال الذي ضرب البلاد قبل أيام، وخلّف الآلاف من الضحايا.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله دعاء لأهالي درنة بإحدى حلقات تحفيظ القرآن في مصراتة.

ويوثق الفيديو عددا كبيرا من الأطفال من حفظة القرآن الكريم وهم يرفعون أكف الضراعة، لرفع البلاء عن أهالي درنة.

كما يظهر بالفيديو معلّم الأطفال الذي يلهج بالدعاء لرفع البلاء وحلفه الأطفال من حفظة القرآن وهم يؤمّنون بالدعاء.

القتلى والمفقودين في درنة:


وقبل يومين كشفت منظمة الأمم المتحدة، عن نزوح أكثر من 40.000 شخص من شمال شرق ليبيا بسبب الفيضانات.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ارتفاع عدد قتلى السيول في درنة إلى 11.300 والمفقودين إلى 10 آلاف.

وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف في ليبيا، إن الحاجة أصبحت ماسة للمزيد من سيارات نقل الجثامين وحصر عدد الضحايا الفعلي.



https://twitter.com/Celebrty_0/status/1703857668723511766?t=umjwJ50TKbWsC46aSoRLkQ&s=19

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