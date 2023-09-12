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شهد أعنف زلزال بالمغرب منذ 100 عام.. ماذا تعرف عن إقليم الحوز؟

الحوز
زلزال المغرب
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تردد اسم "إقليم الحوز" كثيرا في الأيام الأخيرة، حيث كان مركز  للنكبات التي خلفها زلزال المغرب، حيث ترك خسائر بشرية تجاوزت الآلاف من الوفيات والإصابات.اضافة اعلان

إقليم الحوز:


يعتبر إقليم الحوز أحد الأقاليم المغربية الواقعة جنوب غرب المغرب، وينتمي إلى محافظة مراكش آسفي، ويبعد عن مدينة مراكش نحو 40 كيلومترا.

كما أنه من الأقاليم المغربية الناشئة، حيث أنشئ عام 1991 ويمتد على مساحة تقدر بحوالي 6200 كيلومتر مربع.

ويضم الإقليم نحو أربعين قرية ومدينة، أبرز ها: أيت أورير ومولاي إبراهيم وأسني وأمزميز وتحناوت وتمصلوحت وتمكروت وتيدلي وقرية إيغيل التي سُجل فيها مركز الزلزال الذي ضرب الإقليم وأقاليم أخرى مجاورة له.

قوة الهزة الأرضية:


وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء في الرباط، قد سجل يوم الجمعة الماضية، هزة أرضية بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في إقليم الحوز.

وأوضح المعهد، أن مركز الهزة الأرضية، التي وقعت حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة مساء الجمعة الماضية، جماعة إيغيل التابعة للإقليم.

وأشارت آخر الإحصاءات إلى أن الزلزال خلف 2000 قتيل على الأقل ومايزيد عليهم قليلا من الجرحى.

وأضاف المعهد أن الهزة، التي وقعت على عمق حوالي 8 كيلومترات، وأثارت الرعب والذعر في أوساط المغاربة أجبرت الآلاف منهم على الخروج من بيوتهم إلى الشوارع وقضاء الليلة في العراء.

 كما لا يزال الكثير من المواطنين خارج منازلهم خوفا من الهزات الارتدادية.

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