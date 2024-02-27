الثلاثاء، 17 شعبان 1445 ، 27 فبراير 2024

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شهداء وجرحى في قصف عنيف للاحتلال على غزة

العدوان على غزة
أرشيفية
أ أ
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استشهد العديد من الفلسطينيين وأصيب العشرات بجروح اليوم، في سلسة غارات عنيفة شنها الاحتلال  استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.

استهداف مركبة فلسطينية:اضافة اعلان

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فلسطينيين وجرح عدد آخر في قصف للاحتلال استهدف مركبة فلسطينية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
في سياق متصل، دوت انفجارات عنيفة في وسط وشمال قطاع غزة، أثر غارات نفذتها طائرات الاحتلال، وقد طال القصف مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط القطاع، كما شنت طائرات الاحتلال غارات على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

30 ألف شهيد:

وفي وقت سابق، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 144 على التوالي إلى 29.878 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 70.215جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 96 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 172 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.
 وأكدت وجود العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

استشهاد ثلاثة فلسطينيين شمال الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة بطوباس شمال الضفة الغربية.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة بطوباس وسط إطلاق نار كثيف مما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين نقلوا إلى مستشفى طوباس.
 في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال نحو ثلاثين فلسطينيًا خلال محاصرة منازل في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
كما حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من المخاطر المترتبة على إمعان الاحتلال في ارتكاب المزيد من الانتهاكات في القدس وارتداداتها السلبية على ساحة الصراع، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف تلك الانتهاكات ووقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

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