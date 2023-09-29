شلل مروري تام.. أمطار غزيرة وفيضانات في نيويورك

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وسط حالة من الشلل التام، تتعرض ولاية نيويورك الأمريكية، لفيضانات عارمة نتيجة تساقط أمطارغزيرة، تسببت بارتفاع كبير في منسوب المياه وغرق أجزاء من المدينة.

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فيضانات ضخمة تجتاح نيويورك وبعض الولايات



pic.twitter.com/xw1EgGvXmM New York City emergency officials have issued a travel advisory as heavy rain and flooding hits https://t.co/E30q97yK2O September 29, 2023

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن منطقة مدينة نيويورك تعرضت اليوم لفيضانات كبيرة حيث اجتاحت الأمطار الغزيرة نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا.وأوضحت أن المياه غمرت أجزاء من بروكلين بمقدار 1 إلى 2 بوصة في الساعة من الأمطار، تسببت في إغلاق الطرق، وتعطّل خدمة مترو الأنفاق.وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، المشاهد الأوضاع الصعبة التي تعيشها المدينة، فيما لا تزال الأمطار تهطل بغزارة حتى اللحظة.وحسب السلطات المحلية فإن الأمطار هطلت بمعدل – أكثر من 4 بوصات – على أجزاء من بروكلين خلال ثلاث ساعات، وبكميات تتراوح ما بين 1 إلى 2 بوصة في الساعة عبر منطقة ولاية نيويورك.





حالة الطوارئ في منطقة مدينة نيويورك





pic.twitter.com/RBPmpENzPr September 29, 2023 تواجه منطقة مدينة #نيويورك فيضانات كبيرة حيث تضرب الأمطار الغزيرة نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا وكونيتيكت. غمرت المياه أجزاء من بروكلين بمقدار 1 إلى 2 بوصة في الساعة من الأمطار بحلول صباح يوم الجمعة.🚨 #NYC

ومن جانبها، أعلنت حاكمة نيويورك، حالة الطوارئ في منطقة مدينة نيويورك، حيث غمرت الأمطار الغزيرة الطرق والأقبية ومترو الأنفاق.