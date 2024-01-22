شاهد.. هبوط صعب للطائرات في مطار هيثرو بلندن بسبب العاصفة إيشا

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تسببت العاصفة "إيشا"، في حالة من الهبوط الصعب للطائرات في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن.
هبوط
صعب للطائرات في مطار هيثرو بلندنوحسب
"الحدث"، فقد أظهر مقطع فيديو الهبوط الصعب للطائرات في مطار هيثرو
بلندن بسبب العاصفة إيشا التي تضرب المملكة المتحدة.
وبعد أن اجتاحت الرياح المدمرة للعاصفة إيشا جزيرة أيرلندا، انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطلت الحركة في المطار بأيرلندا.
السلطات
البريطانية تحذر المواطنين من عواصف قويةوذكرت
وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن السلطات حثت المواطنين على
الاستجابة للتحذيرات من الرياح، وطلب منهم عدم القيام برحلات غير ضرورية مع بدء
التحذيرات من الرياح الشديدة.
وعقب إعلان منظمة "تورو" البحثية أن أيرلندا وأيرلندا الشمالية وأجزاء من اسكتلندا وشمال إنجلترا هي مناطق "مراقبة مداهمة الإعصار"، صرح مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة إن إعصارًا يمكن أن يضرب الأجزاء الغربية من المملكة المتحدة.
بسبب الرياح والأمطار الغزيرة .. طائرات تمتنع عن الهبوط بمطار هيثرو في العاصمة البريطانية #لندن #العربية pic.twitter.com/JHjLkwpe1y— العربية (@AlArabiya) January 22, 2024
وحتى مساء أمس، تم إصدار تحذيرات من الرياح من الدرجة الحمراء في مقاطعات دونيجال وجالواي ومايو، بينما دخلت تحذيرات الدرجة البرتقالية - العنبرية حيز التنفيذ لجميع المقاطعات الأخرى في الجزيرة.