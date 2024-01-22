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شاهد.. هبوط صعب للطائرات في مطار هيثرو بلندن بسبب العاصفة إيشا

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هبوط صعب بمطار هيثرو
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تسببت العاصفة "إيشا"، في حالة من الهبوط الصعب للطائرات في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن.

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هبوط صعب للطائرات في مطار هيثرو بلندن

وحسب "الحدث"، فقد أظهر مقطع فيديو الهبوط الصعب للطائرات في مطار هيثرو بلندن بسبب العاصفة إيشا التي تضرب المملكة المتحدة.
وبعد أن اجتاحت الرياح المدمرة للعاصفة إيشا جزيرة أيرلندا، انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطلت الحركة في المطار بأيرلندا.


السلطات البريطانية تحذر المواطنين من عواصف قوية

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن السلطات حثت المواطنين على الاستجابة للتحذيرات من الرياح، وطلب منهم عدم القيام برحلات غير ضرورية مع بدء التحذيرات من الرياح الشديدة.
وعقب إعلان منظمة "تورو" البحثية أن أيرلندا وأيرلندا الشمالية وأجزاء من اسكتلندا وشمال إنجلترا هي مناطق "مراقبة مداهمة الإعصار"، صرح مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة إن إعصارًا يمكن أن يضرب الأجزاء الغربية من المملكة المتحدة.

وحتى مساء أمس، تم إصدار تحذيرات من الرياح من الدرجة الحمراء في مقاطعات دونيجال وجالواي ومايو، بينما دخلت تحذيرات الدرجة البرتقالية - العنبرية حيز التنفيذ لجميع المقاطعات الأخرى في الجزيرة.


رياح قوية للغاية وعواصف مدمرة

وعلى طول المناطق الساحلية والمكشوفة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية هبوب رياح قوية للغاية وعواصف مدمرة في مناطق التحذير الحمراء.

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