شاهد.. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على الفرقة 20 بشرق دارفور

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‏قالت قوات الدعم السريع السودانية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها سيطرت على الفرقة 20 مشاة الضعين التابعة للجيش بولاية شرق دارفور.





سيطرة جديدة للدعم السريع:

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وأضافت في بيانها عبر حسابها على منصة "إكس"، ": نؤكد لأهل ولاية شرق دارفور وكافة السودانيين بأن الضعين ستظل آمنة تحت حماية الأشاوس بعد طرد قوات البرهان.. ونبشر شعبنا بأن بلادنا قريباً ستتحرر لتكون أكثر أمناً واستقراراً".



وكانت مدينة الضعين شهدت يوم أمس اشتباكات ضارية، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد أيام من التوتر بين الجانبين.



لكن شهودا أكدوا لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أن قوات الجيش انسحبت من الفرقة 20 وفق اتفاق مع زعماء القبائل بشرق دارفور، حفاظا على حياة مئات الآلاف من المدنيين الذين فروا من مدن الإقليم، بعد إصرار قوات الدعم السريع على مهاجمة الفرقة.

