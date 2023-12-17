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شاهد.. تأثر أمير الكويت بعد نقل جثمان الأمير الراحل إلى مقبرة الصليبيخات

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تأثر أمير الكويت
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أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، صباح اليوم، صلاة الجنازة على جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.اضافة اعلان
وظهر تأثر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بعد نقل جثمان الأمير الراحل إلى مقبرة الصليبيخات.


وصول جثمان سمو الأمير الراحل إلى مسجد بلال بن رباح

ووصل منذ قليل جثمان سمو أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مسجد بلال بن رباح ملفوفًا بعلم الكويت، فيما توافد المعزون على جامع بلال بن رباح لأداء صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل.

مراسم الدفن تقتصر على أقرباء سموه فقط

كما أعلن الديوان الأميري، أن الصلاة على الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد (رحمه الله) في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق تقام اليوم الأحد الساعة 9 صباحًا، وأنها مفتوحة للجميع، بينما تقتصر مراسم الدفن على أقرباء سموه فقط.


العزاء في ديوان أسرة آل صباح

وأكد الديوان الأميري، أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سوف يستقبل وأسرة آل صباح الكرام التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الاثنين من 9 صباحًا وحتى أذان الظهر فقط، ويوم الثلاثاء من 9 صباحًا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.


خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) بإقامة صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (رحمه الله) اليوم الأحد بعد صلاة الظهر في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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