شاهد.. تأثر أمير الكويت بعد نقل جثمان الأمير الراحل إلى مقبرة الصليبيخات

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أدى
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، صباح اليوم، صلاة الجنازة على جثمان أمير الكويت
الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.
وظهر تأثر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بعد نقل جثمان الأمير الراحل إلى مقبرة الصليبيخات.
فيديو | تأثر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بعد نقل جثمان الأمير الراحل #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح إلى مقبرة الصليبيخات #الإخبارية pic.twitter.com/IdoPWG4zL0— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2023
وصول
جثمان سمو الأمير الراحل إلى مسجد بلال بن رباح ووصل
منذ قليل جثمان سمو أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مسجد بلال بن رباح ملفوفًا بعلم الكويت، فيما توافد
المعزون على جامع بلال بن رباح لأداء صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل.
مراسم
الدفن تقتصر على أقرباء سموه فقط كما
أعلن الديوان الأميري، أن الصلاة على الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد (رحمه الله) في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق تقام اليوم الأحد الساعة 9 صباحًا، وأنها مفتوحة
للجميع، بينما تقتصر مراسم الدفن على أقرباء سموه فقط.
فيديو | تأدية صلاة الميت على أمير الكويت الراحل #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح#الإخبارية pic.twitter.com/ykTXkgYhbV— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2023
العزاء
في ديوان أسرة آل صباحوأكد
الديوان الأميري، أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سوف يستقبل
وأسرة آل صباح الكرام التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم
الاثنين من 9 صباحًا وحتى أذان الظهر فقط، ويوم الثلاثاء من 9 صباحًا وحتى أذان
الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.
فيديو | دخول جثمان أمير #الكويت الراحل #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح إلى مسجد بلال بن رباح #الإخبارية pic.twitter.com/swjUZna4BL— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2023
خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير
الكويتووجه
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) بإقامة
صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (رحمه الله) اليوم
الأحد بعد صلاة الظهر في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
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