شاهد.. اندلاع حريق في مصفاة الأحمدي بالكويت

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أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اندلاع حريق في "المنطقة السادسة وحدة رقم 35" في مصفاة ميناء الأحمدي.

وأشارت عبر حسابها في منصة "إكس" إلى أن فرق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليًا بالتعامل مع الحريق. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل فور توفرها". اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، تصاعد ألسنة اللهب من مصفاة الأحمدي.





مصفاة الأحمدي



وتعد مصفاة الأحمدي إحدى مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الثلاث وأكبرها، مقامة على بعد 45 كيلومترًا إلى الجنوب من مدينة الكويت وتطلَّ مُباشرة على الخليج العربي.تقوم المصفاة بإنتاج منتجات بترولية مثل الغازولين، والديزل، والكيروسين، والبيتومين، والنفثا وأيضًا الغاز البترولي والكبريت.