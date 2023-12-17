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شاهد.. الكويتيون يعزون أميرهم الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وفاة أخيه الراحل

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الكويتيون يعزون اميرهم
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عقب دفن أمير البلاد، توافد الكويتيون لتعزية أميرهم الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وفاة أخيه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.اضافة اعلان


وعقب مشاركته في صلاة الجنازة صباح اليوم، ظهر أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح وهو يذرف الدموع حزنًا على رحيل أخيه الأمير.


وبمشاركة الشيخ مشعل أدى جموع المصلين من ابناء الشعب الكويتي صباح اليوم، صلاة الميت على جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.

صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل

وشهد مسجد بلال بن رباح بالكويت مشاركة شعبية واسعة في جنازة الأمير الراحل حيث ظهر تأثر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بعد نقل جثمان الأمير الراحل إلى مقبرة الصليبيخات.


مراسم الدفن تقتصر على أقرباء سموه فقط

كما أعلن الديوان الأميري، أن الصلاة على الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد (رحمه الله) في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق تقام اليوم الأحد الساعة 9 صباحًا، وأنها مفتوحة للجميع، بينما تقتصر مراسم الدفن على أقرباء سموه فقط.

العزاء في ديوان أسرة آل صباح

وأكد الديوان الأميري، أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سوف يستقبل وأسرة آل صباح الكرام التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الاثنين من 9 صباحًا وحتى أذان الظهر فقط، ويوم الثلاثاء من 9 صباحًا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.


خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) بإقامة صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (رحمه الله) اليوم الأحد بعد صلاة الظهر في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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