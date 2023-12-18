شاهد.. أمير الكويت يتلقى واجب العزاء بوفاة أخيه الراحل

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تلقى
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، واجب العزاء بوفاة أخيه الأمير
الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.
لحظة
تلقي أمير الكويت واجب العزاء بوفاة أخيهوأظهر
مقطع فيديو متداول، لحظة تلقي أمير الكويت واجب العزاء بوفاة أخيه الأمير الراحل الشيخ
نواف الأحمد الصباح بديوان الأسرة في قصر بيان.
فيديو | أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح يتلقى واجب العزاء بوفاة أخيه الأمير الراحل #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح #الإخبارية pic.twitter.com/oLxLiZI4Kx— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 18, 2023
ولي
العهد يصل الكويت لتقديم واجب العزاء وأمس
الأحد، أعلن الديوان الملكي أنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبد العزيز آل سعود، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد
بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى دولة الكويت
الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف
الأحمد الجابر الصباح رحمه الله".
وشيعت الكويت، أمس الأحد، جثمان أميرها الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق بحضور أمير البلاد الجديد، الشيخ مشعل.
فيديو | وصول أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح إلى قصر بيان لتلقي واجب العزاء بوفاة الأمير الراحل #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح #الإخبارية pic.twitter.com/7cJlMFiG9O— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 18, 2023
وتقدم أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح صفوف المصلين في صلاة الجنازة على جثمان أمير البلاد الراحل، ونقل الجثمان إلى مقبرة الصليبيخات حيث مثواه الأخير.
دول
خليجية وعربية وإسلامية تنعي أمير الكويت الراحلونعت
دول خليجية وعربية وإسلامية، رحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت
الذي وفته المنية، السبت، وقدمت أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة فقيد الأمتين
العربية والإسلامية.
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