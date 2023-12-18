شاهد.. أمير الكويت يتلقى واجب العزاء بوفاة أخيه الراحل

أ أ

تلقى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، واجب العزاء بوفاة أخيه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح. اضافة اعلان





لحظة تلقي أمير الكويت واجب العزاء بوفاة أخيه



وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة تلقي أمير الكويت واجب العزاء بوفاة أخيه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح بديوان الأسرة في قصر بيان.





ولي العهد يصل الكويت لتقديم واجب العزاء



#الإخبارية pic.twitter.com/7cJlMFiG9O فيديو | وصول أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح إلى قصر بيان لتلقي واجب العزاء بوفاة الأمير الراحل #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح December 18, 2023

وأمس الأحد، أعلن الديوان الملكي أنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى دولة الكويت الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله".وشيعت الكويت، أمس الأحد، جثمان أميرها الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق بحضور أمير البلاد الجديد، الشيخ مشعل.



وتقدم أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح صفوف المصلين في صلاة الجنازة على جثمان أمير البلاد الراحل، ونقل الجثمان إلى مقبرة الصليبيخات حيث مثواه الأخير.





دول خليجية وعربية وإسلامية تنعي أمير الكويت الراحل



ونعت دول خليجية وعربية وإسلامية، رحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الذي وفته المنية، السبت، وقدمت أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة

