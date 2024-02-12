شاهد.. أمطار وثلوج وبرد تغرق مدينة العين الإماراتية

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وثقت مقاطع فيديو حالة من التقلبات الجوية نادرة الحدوث في مدينة العين الإماراتية، حيث هطلت أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد ورياح نشطة، وجريان للسيول.





أمطار غزيرة وبرد



أحجام كبيرة للبرد



📍مشاهد من عاصفة البرد القوية 😱

في مدينة العين #الامارات 🇦🇪 pic.twitter.com/9qBXkT17om — طقس (@tqqs) February 12, 2024

استاد هزاع بن زايد في مدينة #العين يكتسي بالثلوج ⛄️😍👌🏻#منخفض_الوَبل

الاثنين ٢ شــعــبان ١٤٤٥هـ

12 فبراير 2024م

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. pic.twitter.com/QiXpjkAppS — طقس (@tqqs) February 12, 2024

ووثقت مقاطع فيديو غرق أحياء وشوارع مدينة العين الإماراتية بمياه البرد وأكوام البرد، كما تسببت الأمطار في غرق عشرات السيارات.وضربت صباح اليوم عاصفة برد شديدة مدينة العين الإماراتية، مما أدى إلى حدوث فيضانات مفاجئة مع هبوب عواصف ممطرة غزيرة على إمارة أبوظبي أيضا.وأفادت تقارير محلية بأن أبوظبي شهدت تساقط حبات برد بحجم كرات الغولف، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار حتى يوم الثلاثاء.وبحسب ما ورد فإن عاصفة البرد ضربت كذلك إمارة دبي المجاورة ومناطق أخرى من الإمارات، مثل الظفرة والوثبة.وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في دولة الإمارات، صباح اليوم الاثنين، تنبيها باللون البرتقالي، يحذر السكان من أحوال جوية صعبة حتى مساء اليوم .