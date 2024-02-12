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شاهد.. أمطار وثلوج وبرد تغرق مدينة العين الإماراتية

أمطار العين الإماراتية
أمطار العين الإماراتية
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وثقت مقاطع فيديو حالة من التقلبات الجوية نادرة الحدوث في مدينة العين الإماراتية،  حيث هطلت أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد ورياح نشطة، وجريان للسيول.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وبرد


ووثقت مقاطع فيديو غرق أحياء وشوارع مدينة العين الإماراتية بمياه البرد وأكوام البرد، كما تسببت الأمطار في غرق عشرات السيارات.

وضربت صباح اليوم عاصفة برد شديدة مدينة العين الإماراتية، مما أدى إلى حدوث فيضانات مفاجئة مع هبوب عواصف ممطرة غزيرة على إمارة أبوظبي أيضا.

أحجام كبيرة للبرد


وأفادت تقارير محلية بأن أبوظبي شهدت تساقط حبات برد بحجم كرات الغولف، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار حتى يوم الثلاثاء.

وبحسب ما ورد فإن عاصفة البرد ضربت كذلك إمارة دبي المجاورة ومناطق أخرى من الإمارات، مثل الظفرة والوثبة.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في دولة الإمارات، صباح اليوم الاثنين، تنبيها باللون البرتقالي، يحذر السكان من أحوال جوية صعبة حتى مساء اليوم .

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