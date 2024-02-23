شاب يعود للحياة بعد توقف قلبه 30 دقيقة في دولة عربية

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في واقعة نادرة الحدوث عاد شاب عراقي إلى الحياة بعد توقف قلبه لمدة وصلت إلى نصف الساعة في أحد مستشفيات الطواريء.



شاب عراقي يعود للحياة بعد توقف قلبه:

توقف القلب فجأة:

علاجات لتوقف القلب المفاجيء:

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة "السومرية" العراقية فقد أكدت دائرة صحة الديوانية، أمس الخميس أن أطباء تمكنوا من إنقاذ مريض شاب بعد توقف قلبه 30 دقيقة في طوارئ مستشفى الحمزة العام.وأوضحت الصحة في بيان لها أن مريضاً عاد للحياة بعد توقف قلبه لأكثر من 30 دقيقة، وأن فريقاً مشتركاً من الأطباء والطواقم الطبية تمكن من إعادة الشاب 20 عاماً للحياة.وأضاف البيان أن الفريق تمكن من إرجاع النبض والتنفس بنجاح، ليتم بعدها إحالته إلى مستشفى الديوانية التعليمي.يذكر أن القلب قد يتوقف عن نشاطه تماماً فجأة، نتيجة اضطراب في نظم القلب، ويؤدي ذلك إلى:1-توقف التنفس.2- فقدان وعي المصاب به.3- يمكن أن يؤدي إلى الوفاة دون تلقي العلاج فوراً.ومن العلاجات الطارئة لتوقف القلب المفاجئ:1-الإنعاش القلبي الرئوي.2- توجيه صدمات للقلب بجهاز يُسمى مزيل الرجفان الخارجي الآلي.3- يمكن إنقاذ المريض إذا قدمت له الرعاية الطبية السريعة والمناسبة.