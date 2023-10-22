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صحيفة تواصل الالكترونية

سيول وعواصف.. شاهد ماذا فعل إعصار"تيج" بجزيرة سقطرى العمانية؟

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سيول وعواصف بجزيرة سقطرى العمانية
أ أ
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تطورت العاصفة المدارية المعروفة باسم "تيج"، وتحولت لإعصار ضرب سواحل سلطنة عمان واليمن واجتاح بحر العرب.

وأظهر مقطع فيديو بثته بوابة بحر عمان على حسابها في منصة "إكس"، كيف إعصار"تيج" بجزيرة سقطرى العمانية بأمطار غزيرة وعواصف رعدية أدت لجريان السيول.اضافة اعلان

اضطراب مداري في بحر العرب

وكشف المركز الوطني للإنذار المبكر أن  إعصار تيج، تحول من الاضطراب المداري في بحر العرب إلى عاصفة مدارية، وبدأ الانتقال باتجاه السواحل اليمنية والعمانية، ووصل لجزيرة سقطرى.

وبين أن إعصار تيج مازال يتطور في بحر العرب، ويتم ملاحظته جنوب غرب بحر العرب على خط العرض 10 شمالًا وخط الطول 58.53 شرقًا. وتبعد العاصفة حوالي 870 كيلومترًا عن سواحل سلطنة عمان.

الأرصاد الجوية العمانية تُطلق التحذير رقم 1

وأطلقت الأرصاد الجوية العمانية، التحذير رقم 1، حول الحالة الجوية في بحر العرب، مؤكدة أن إعصار اليمن وعمان، يتمركز جنوب غرب بحر العرب على دائرة عرض 12،3 شمالًا وخط طول 55.3 شرقًا، مع وجود مخاطر متعددة.

عمان تغلق ميناء صلالة

وأعلنت السلطات أن العاصفة تبعد العاصفة حوالي 870 كيلومترًا عن سواحل سلطنة عمان، مؤكدة أ،ه تم إغلاق ميناء صلالة.

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