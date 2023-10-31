سيول وأصوات مرعبة لتدفق مياه الأمطار من الجبال بدولة خليجية (فيديو)

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وثق مقطع فيديو تناقلته حسابات عُمانية مشاهد مذهلة لتدفق السيول وجريانها بين الجبال، والتي تسببت في إغلاق العديد من الطرق في سلطنة عمان.



سيول في سلطنة عمان: اضافة اعلان



وبحسب ما تداوله حساب "الخيمة العمانية"، والتقطته عدسة المصور أحمد الغافري، فقد وقعت المشاهد في في وادي السحتن بولاية الرستاق مساء اليوم الأحد.



وتظهر المشاهد تدفق واسع وغيرؤ مسبوق للسيول من بين صخور الجبال مع أصوات تبدو مرعبة، ما دفع البعض للتراجع بمركباتهم، وغلق الطرق.



سيول جارفة:



وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام سيولا جارفة ، والتي ضربت ولاية المضيبي في سلطنة عمان:





وبحسب مقطع الفيديو تظهر السيول وهي تجري بقوة بعد هطول الأمطار بغزارة على ولاية المضيبي في البلاد.



ونتيجة اجتياح السيول للشوارع، ظهرت السيارات وهي تسبح وتصطدم بأعمدة الإنارة.



ودعت الأرصاد العمانية الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب أماكن السيول.

