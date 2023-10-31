الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

سيول وأصوات مرعبة لتدفق مياه الأمطار من الجبال بدولة خليجية (فيديو)

ا
سيول
أ أ
وثق مقطع فيديو تناقلته حسابات عُمانية مشاهد مذهلة لتدفق السيول وجريانها بين الجبال، والتي تسببت في إغلاق العديد من الطرق في سلطنة عمان.

سيول في سلطنة عمان:اضافة اعلان

وبحسب ما تداوله حساب "الخيمة العمانية"، والتقطته عدسة المصور أحمد الغافري، فقد وقعت المشاهد في في وادي السحتن بولاية الرستاق مساء اليوم الأحد.

وتظهر المشاهد تدفق واسع وغيرؤ مسبوق للسيول من بين صخور الجبال مع أصوات تبدو مرعبة، ما دفع البعض للتراجع بمركباتهم، وغلق الطرق.

سيول جارفة:

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام سيولا جارفة ، والتي ضربت ولاية المضيبي في سلطنة عمان:


وبحسب مقطع الفيديو تظهر السيول وهي تجري بقوة بعد هطول الأمطار بغزارة على ولاية المضيبي في البلاد.

ونتيجة اجتياح السيول للشوارع، ظهرت السيارات وهي تسبح وتصطدم بأعمدة الإنارة.

ودعت الأرصاد العمانية الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب أماكن السيول.

اقرأ أيضا

أمريكا
11:21 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

الولايات المتحدة تعرب عن شكرها للمملكة لاستضافتها المحادثات بين ممثلي الجيش السوداني والدعم السريع في جدة

وزير التعليم في فرنسا
10:37 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

ذعر وارتباك.. فرنسا تخلي مدارس صهيونية من طلابها

ا
9:25 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

بعد لحم الخنزير.. مداهمة مصنع لإنتاج "أم الخبائث" بالكويت

9MdjydXj
6:53 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

لبنان: حرائق التهمت أكثر من 40 ألف شجرة بسبب قذائف الاحتلال

اقرأ أيضا

حرب شوارع بمدينة عربية بين رجال الأمن وتجار السموم (فيديو)

1950 مفقودًا.. ارتفاع عدد ضحايا قصف غزة لـ 8306 شهداء

لليوم الـ 24.. استشهاد وإصابة العشرات واستمرار هدم المنازل بغزة(تقرير)

معظمهم أطفال.. عشرات الشهداء والجرحى في غارات صهيونية على قطاع غزة

تحطم طائرة في البرازيل ومقتل جميع ركابها

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

امطار 9:27 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

انهيار للأسقف والسيارات تسبح في الشوارع بسبب غزارة الأمطار بدولة خليجية

انهيار 7:02 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

مشاهد مرعبة لتشققات وانهيارات أرضية في دولة خليجية بسبب الإعصار "تيج"

980089098 9:38 ص الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

نتيجة إعصار "تيج".. شاهد السيول تجتاح محافظة ظفار العُمانية

سيول سلطنة عمان 2:12 ص الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول تجتاح شوارع صلالة بسلطنة عمان

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-29 at 4.12.43 PM
2:17 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

تحطم جسم غامض يشبه المركبة الفضائية خارج جامعة في إسبانيا

653ed8794c59b705115f8e94
2:00 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

تسرب وقود من عبارة جانحة في دولة أوروبية

WhatsApp Image 2023-10-29 at 3.23.15 PM
1:33 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

روسيا تغلق المطار الرئيسي في داغستان بعد الهجوم على طائرة تابعة للكيان المحتل

ايلون ماسك
12:12 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

بعد التهديد الصهيوني.. إيلون ماسك يتراجع عن مد الفلسطينيين بالإنترنت

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

تعليم جازان
11:13 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

تحويل الدراسة عن بعد في جازان وعسير وبيشة.. غدا

حساب المواطن
10:56 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

اعتمدت أهليته في شهر نوفمبر.. هل يتم صرف الدفعات بأثر رجعي منذ وقت التقديم؟

ولي العهد
10:00 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يصل إلى واشنطن في زيارةٍ رسمية

أهم 10
9:56 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

أهم 10.. تطبيق حكم الشرع في مواطن بمكة وتأمين صحي مجاني

سيول مكة -امطار
8:40 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على القصيم وأمطارا في حائل

أنسولين
8:19 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

بشرى سارة عن إنتاج الإنسولين وتوفيره محليا