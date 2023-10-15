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صحيفة تواصل الالكترونية

سوريا.. الاحتلال يقصف مطار حلب الدولي ويخرجه عن الخدمة

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العدوان
أ أ
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أعلن التلفزيون السوري خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء غارة جوية قوات الاحتلال.

تدمير مطار حلب:


من جهته، أوضح رئيس الأركان في جيش الاحتلال ، هرتسي هاليفي، "تدمير" مطار حلب مجددا بحجة الرد على الصاروخ الذي أطلق من سوريا تجاه الاحتلال.اضافة اعلان

وقال متحدث جيش الاحتلال ، في بيان، اليوم السبت إنه تم شن هجمات على مصدر إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية.

مصدر عسكري:


ونقلت وكالة الأنباء السورية ما أورده بيان مصدر عسكري بأنه "حوالي الساعة 11:35 من مساء يوم السبت 14-10-2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفًا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه من الخدمة".


وأضاف المصدر أن "هذا العدوان الجديد هو تأكيد على النهج الإجرامي لكيان الاحتلال والذي يتجسد اليوم بوضوح في جرائمه المتواصلة تجاه الشعب الفلسطيني والمجازر التي يرتكبها بحق المدنيين الأبرياء من نساء وأطفال.

كما أنه دليل واضح على أن هذا العدو الإرهابي لا يقيم وزناً للقوانين والأعراف الدولية، وهو باعتدائه على المطارات المدنية يثبت أنه أصل الإرهاب والداعم الأكبر للتنظيمات الإرهابية في المنطقة وسوريا خاصة".

يوم الخميس، أعلنت السلطات في سوريا خروج مطاري دمشق وحلب، بعد تعرضهما لضربات جوية، قبل أن يعودا للعمل من جديد.



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