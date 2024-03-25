سنغافورة تجبر السفارة الصهيونية على حذف منشور "عديم الإحساس" عن القرآن

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طلبت الحكومة في سنغافورة من السفارة الصهيونية لديها، إزالة منشور وصفته بأنه "عديم الإحساس" على وسائل التواصل الاجتماعي حول فلسطين، حتى لا يؤدي إلى تأجيج التوترات في البلاد.





فلسطين والقرآن



مواقف مثيرة للجدل



ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن السفارة كتبت في منشورها إن "إسرائيل ذُكرت 43 مرة في القرآن، فيما فلسطين لم يتم ذكرها".وقال وزير الشؤون الداخلية في سنغافورة، ك. شانموجام، إنه دعا وزارة الخارجية السنغافورية إلى أن تطلب من السفارة الصهيونية إزالة المنشور الذي نشرته يوم الأحد، وهو ما فعلته البعثة على الفور.وأضاف شانموجام: "هذا المنشور على صفحة التواصل الاجتماعي للسفارة (الصهيونية) غير مقبول على الإطلاق.. لقد شعرت بالانزعاج الشديد عندما تم إخباري بذلك".وتابع: "إنه أمر عديم الإحساس وغير مناسب. إنه ينطوي على خطر تقويض سلامتنا وأمننا ووئامنا في سنغافورة".وأعلن وزير الخارجية أن المنشور قد تم إزالته، محذرًا من أن "منشورات كهذه يمكن أن تؤجج التوترات، ويمكن أن تعرض المجتمع اليهودي هنا للخطر".وقال إن "الغضب من هذا المنشور يمكن أن يمتد إلى المجال المادي"، وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم".يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها إحدى البعثات الدبلوماسية التابعة للكيان الصهيوني في آسيا أزمة عبر منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.فقد أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية، ديسمبر الماضي، أن السفارة (الصهيونية) بالبلاد، أزالت مقطع فيديو يظهر سيناريو وهميًا تتم فيه مهاجمة الكوريين من قبل مهاجمين ملثمين في سيئول، في إشارة إلى حركة حماس.ويصور الفيديو، اختطاف امرأة كورية جنوبية في العاصمة على يد مهاجم مسلح يوم عيد الميلاد، وفصلها بالقوة عن ابنتها.وبرر سفير الكيان الصهيوني في سيئول المنشور بأنه "يهدف لمساعدة الكوريين الجنوبيين في شرق آسيا، على فهم الوضع الحربي الحالي".وقالت الخارجية الكورية الجنوبية، إن "الفيديو غير لائق، وإن إنتاج السفارة (الصهيونية) وتوزيعها لفيديو يقارن الوضع الأمني في دولة أخرى يعتبر غير مناسب".