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صحيفة تواصل الالكترونية

سلطنة عمان تحث رعاياها على مغادرة هذه الدولة العربية فورًا

بيان السفارة
بيان السفارة
أ أ
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وجه قسم الخدمات القنصلية في السفارة العمانية ببيروت، المواطنين العُمانيين الموجودين في لبنان بضرورة العودة الفورية إلى أرض الوطن.

وأعلن قسم الخدمات القنصلية، أنه "نظرًا للأحداث التي تشهدها المنطقة، ومنها المناطق الجنوبية بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، فإن السفارة تحث جميع المواطنين العُمانيين الموجودين في لبنان بضرورة العودة الفورية إلى أرض الوطن". اضافة اعلان
وأضاف: "في حالة أيّة طارئ؛ فإنها ترجو من المواطنين التواصل مع السفارة على الأرقام التالية: +9611856555، ورقم: +96176010037".


الجيش اللبناني يتهم دولة الاحتلال بقتل صحفي

وجه الجيش اللبناني فجر الجمعة اتهامات إلى دولة الاحتلال بقتل صحفي كان ضمن "فريق إعلامي" في جنوب لبنان لتغطية الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل وسط احتدام الحرب بين دولة الاحتلال وحركات المقاومة الفلسطينية في غزة.


التغطية الإعلامية قرب موقع العباد

وحسب بيان للجيش اللبناني، فإنه "أثناء قيام فريق إعلامي من سبعة أشخاص بالتغطية الإعلامية قرب موقع العباد التابع للعدو الصهيوني في خراج بلدة حولا، استهدفهم عناصر العدو بأسلحة رشاشة ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخر".


تبادل إطلاق النار على الحدود منذ 7 أكتوبر

وتشهد منطقة الحدود تبادلا لإطلاق النار منذ السابع من أكتوبر، عندما هاجمت حركاتُ المقاومة جنوبِ إسرائيل وشنت القوات الصهيونية هجوما مضادا على غزة.

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