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سكان درنة يحتجون للمطالبة بمحاسبة المسؤولين بعد الفيضانات

سكان درنة
احتجاجات مدينة درنة
أ أ
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نظم المئات من أهالي مدينة درنة احتجاجات للمطالبة بمحاسبة المسؤولين بعد كارثة الفيضانات التي ضربت المدينة وتسببت في سقوط آلاف القتلى والمفقودين.
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وطالب الأهالي بمحاسبة كل مسؤول يثبت تقصيره في كارثة السيول وتقديمه للعدالة بعد الكارثة التي حلت بالمدينة، والتي لم تشهدها منذ عقود.

سقوط آلاف القتلى 


وارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة في شرق ليبيا إلى 11300 فتيل، وفق ما أعلنت الامم المتحدة، في تحديث جديد لحصيلة الضحايا.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن 10100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة.

وأضاف تقرير مكتب الأمم المتحدة، أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصاً في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة.

توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا


وأوضحت الأمم المتحدة، أن "هذه الأرقام من المتوقع أن ترتفع حيث تعمل طواقم البحث والإنقاذ بدأب للعثور على ناجين"، مشيرة إلى أنه بعد مرور نحو أسبوع على الإعصار دانيال الذي ضرب شمال شرق ليبيا لا يزال الوضع الإنساني قاتماً وخاصة في درنة.
وذكر تقرير الأمم المتحدة، أن المدينة تعاني من مشكلة حادة فيما يتعلق بمياه الشفة، وقد أصيب 55 طفلاً على الأقل بالتسمم لشربهم مياها ملوثة.

تحذير من خطورة الألغام الأرضية


وفي المناطق المحيطة التي شهدت سنوات من النزاعات المسلحة، حذرت الأمم المتحدة من مخاطر الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات من مكان الى آخر وتهدد المدنيين الذين يتنقلون سيرا على الاقدام.

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