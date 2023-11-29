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سقوط طائرة حربية أمريكية في المحيط قرب جزيرة ياكوشيما اليابانية

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سقوط طائئرة حربية أمريكية
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سقطت صباح اليوم الأربعاء، طائرة حربية أمريكية في المحيط قرب جزيرة ياكوشيما اليابانية.

سقوط طائرة قرب جزيرة ياكوشيما اليابانيةاضافة اعلان

وذكرت وكالة رويترز أن طائرة حربية أمريكية سقطت في المحيط قرب جزيرة ياكوشيما اليابانية وعلى متنها 8 أشخاص.

الطائرة المنكوبة كان على متنها 8 أشخاص

وحسب "سكاي نيوز"، فقد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية، في بيان سقوط طائرة حربية أمريكية في المحيط قرب جزيرة ياكوشيما اليابانية وعلى متنها 8 أشخاص.

فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث

 وأوضحت أن طائرة عسكرية أمريكية سقطت بعد تدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت أنه تم فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادث.


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