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سقطت صباح اليوم الأربعاء، طائرة حربية أمريكية في المحيط قرب جزيرة ياكوشيما اليابانية.





سقوط طائرة قرب جزيرة ياكوشيما اليابانية اضافة اعلان



الطائرة المنكوبة كان على متنها 8 أشخاص



فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث



وذكرت وكالة رويترز أن طائرة حربية أمريكية سقطت في المحيط قرب جزيرة ياكوشيما اليابانية وعلى متنها 8 أشخاص.وحسب "سكاي نيوز"، فقد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية، في بيان سقوط طائرة حربية أمريكية في المحيط قرب جزيرة ياكوشيما اليابانية وعلى متنها 8 أشخاص.وأوضحت أن طائرة عسكرية أمريكية سقطت بعد تدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط.وأكدت أنه تم فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادث.