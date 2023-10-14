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صحيفة تواصل الالكترونية

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سقطة جديدة لـ "بايدن".. ماذا حدث؟

فيديو
بايدن
أ أ
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وثق مقطع فيديو، لحظة تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء صعوده على خشبة المسرح في حدث بولاية فيلادلفيا الأمريكية.

تعثر بايدن:


ويظهر الفيديو حيرة بايدن، حيث ظل بايدن واقفا على قدميه بعد الإمساك بجنبات السلم، مما وضعه في موقف محرج.

يذكر أن هذه هي المرة العاشرة التي يتعثر فيها بايدن خلال مسيرته كرئيس للولايات المتحدة وهو أكثر رئيس يتعرقل أمام الجمهور وعلى الهواء مباشرة.

بايدن يبدو حائرا:


وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض بايدن، لموقف محرج أيضا.
وأظهر الفيديو الرئيس الأمريكي، وهو يبدو تائها بعد انتهاء مؤتمر، حيث سار في الاتجاه الخطأ أثناء مغادرته بعد انتهاء كلمته.
وبحسب الفيديو فقد تدخل أحد مساعديه، وقام بتوجيهه إلى السير في الاتجاه الصحيح .
وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وأشار مغردون إلى أن ما حدث يضاف إلى مواقف أخرى ظهر خلالها بايدن تائها.
وأيضا قيامه بتصرفات غريبة ومنها مد يده والسلام على شخص غير موجود وظهوره كأنه ‏يصافح الهواء .

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