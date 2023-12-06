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صحيفة تواصل الالكترونية

سفينة ضخمة تصطدم بجسر أثناء مرورها من قناة السويس.. وبيان عاجل من الهيئة

قناة السويس
قناة السويس
أ أ
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أعلنت هيئة قناة السويس اصطدام سفينة حاويات بجسر في المجرى الملاحي للقناة، بينما لم يؤثر الحادث على حركة الملاحة.

رئيس هيئة قناة السويساضافة اعلان

وصرح رئيس الهيئة أسامة ربيع، أنه تم الدفع بـ4 قاطرات لإتمام عملية سحب سفينة الحاويات "ONE ORPHEUS"، بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بجسر أحمد المنسي، وذلك خلال عبورها القناة ضمن قافلة، في رحلة من سنغافورة إلى هولندا.

وأوضح ربيع أنه "بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في دفة السفينة وفقدانها التوجيه، تم إعطاء تعليمات بالتوقف للسفن خلفها، بالإضافة إلى الدفع على الفور بـ4 قاطرات".

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سفينة ضخمة

ويبلغ طول السفينة المتعطلة 336 مترا وعرضها 46 مترا، وحمولتها 101 ألف طن.
وجرى العمل على توصيل أسلاك القاطرات بالسفينة تمهيدا لقطرها، وذلك بعد التأكد من سلامة بدنها.

رسالة طمأنة

ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة، بشأن "عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ"، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب، بعد تحويل عبور السفن من قناة السويس الجديدة إلى القناة الأصلية".

وأكد ربيع على "امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة، وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم، للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة".

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