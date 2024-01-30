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سفير الكويت: زيارة الشيخ مشعل الأحمد للمملكة في أول محطاته الخارجية .. تؤكد مكانتها الخاصة لدى الشعب الكويتي

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أكد الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة , عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة والكويت وقيادتيهما والمكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة لدى دولة الكويت وشعبها.اضافة اعلان

علاقات أخوية متأصلة عبر الزمن

 وقال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى المملكة , كأول زيارة خارجية لسموه بعد تسلمه مقاليد الحكم , تُجسّد في مضمونها العلاقات الأخوية المتأصلة والراسخة عبر الزمن.
 وأوضح أن دولة الكويت والمملكة تتمتعان بعلاقات أخوية على الصعيدين الرسمي والشعبي تتجاوز في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدولية إلى مفهوم الأخوة وأواصر القربى والمصير المشترك.
 وأضاف أن الكويت والمملكة تسيران على ذات الطريق في كافة المحافل الدولية وعلى جميع الأصعدة الهادفة إلى دعم السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وينطلقان من رؤية مشتركة لتحقيق الرقي والازدهار لشعبيهما.
 وأعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة في ختام تصريحه عن تمنياته بأن تتكلل الزيارة بالنجاح لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين في ظل قيادتيهما الحكيمتين ورؤيتهما الثاقبة نحو مستقبل زاخر ومستقر للمنطقة والعالم.

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